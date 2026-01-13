大同奪 Meta 重電大單 搶下超級資料中心商機

大同（2371）重電業務傳捷報，奪下Meta位於美國路易斯安那州的Hyperion超級資料中心綠能變電器（PCS）大單，在全球AI出現缺電荒並且面臨變壓器大缺貨下，大同順勢搶得相關商機，象徵正式與全球一線雲端巨頭對接，營運將迎來爆發性成長。

Meta日前宣布在路易斯安那州興建規模達300億美元的超級資料中心，滿載耗電量高達5GW（10億瓦）。據悉，大同重電事業憑藉高效能電力變壓器與儲能關鍵設備，此次以電力設備供應商身分，提供Meta高度客製化的綠能電力解決方案。

大同對特定客戶與訂單細節表示，「公司對個案客戶不表示意見。」業界傳出，大同近期在北美市場接獲的大型電力設備訂單，即包含供應此一全球最大規模資料中心之一的關鍵組件。

業界分析，Meta路易斯安那州的項目採特殊目的載體（SPV）結構，並由Blue Owl共同持股，對電力設備穩定性與國際認證要求極高。

大同重電事業群在總經理張松鑌接手後，加速海外認證進度，目前345kV級電力變壓器與美式箱型變壓器均已取得北美認證，並具備與國際品牌競爭的實力。

張松鑌曾主導Google在台資料中心電力工程，此次能帶領大同快速切入Meta鏈，被視為其「頭號戰將」價值的具體體現。

此外，特斯拉執行長馬斯克曾直言，晶片效能呈幾何成長，但電力供應僅線性增加，電力缺口將成為AI發展的最大瓶頸。大同董事長張榮華上任後精準掌握此趨勢，將大同從「資產股」轉向「AI電力核心股」。

大同不僅是特斯拉Powerwall代理商，更在大園廠坐擁17萬坪土地且緊鄰大潭電廠，具備「鄰近電廠，自帶電力」的稀缺優勢，吸引國際大廠洽談合作。

法人指出，大同目前在手訂單已逾200億元，海外市場尤其是北美地區的訂單比重持續攀升。