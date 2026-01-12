台船2025年營收勁揚五成 訂單滿手

三大造船廠去年12月營收昨（12）日全數出爐，龍頭台船（2208）單月為17.04億元、年增71.5%，中信造船單月18.23億元、年增84.4%，龍德單月6.3億元、年減15%。而隨著各廠逐步進入交付船艦高峰期，營運進一步上攻可期。

自蔡英文政府將「國防自主」列為施政重點以來，國艦國造備受矚目。國防部依計劃推動六大案包括新型兩棲船塢運輸艦、新型救難艦、高效能艦艇、新一代輕型巡防艦、快速布雷艇及潛艦等。

由中科院負責戰鬥系統裝備研製，船體則由台船、中信造船和龍德造船分別得標、負責建造，讓該三家造船廠接單滿缽，並反映在營收表現上。

以台船來看，2025年12月營收17.04億元，年增71.5%；累計全年營收達217.8億元，年增50.3%。中信方面，上月更受益海軍輕型巡防艦的建造進度逢機組件陸續投入，依完工進度認列，營收大增至18.23億元的單月新高，年增84.4%，推升全年達61.3億元，年增26.9%。

至於龍德方面12月為6.3億元，年減15%，累計去年全年營收達52.46億元，年增2.5%。

展望營運前景，法人指出，台船目前在手訂單合約金額逾2,000億元，包括一般商船18艘、軍艦及公務船16艘、重大船艦改裝維修案數艘，以及26座石化品儲槽統包工程、槽車裝卸工程統包工程一案等，尚待執行金額近1,400億元 ，造船訂單已排到2030年，整體營運將逐步改善，力拚今年轉虧為盈。