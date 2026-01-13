三大電子次族群 點火

台股昨（12）日延續高檔震盪，盤中改寫30,681點歷史新高，題材股輪流點火，環球晶（6488）、全新等矽晶圓、砷化鎵、封測三大電子次族群表現相對整齊，法人預期後市仍有上檔空間，建議靈活操作，控制持股水位。

美國最新公布就業數據好壞參半，市場對Fed今年降息預期變化有限，美股四大指數同步收漲，標普500指數締造新猷，台股昨日拜台積電領漲，加上記憶體、面板股重新轉強，重登5日線關卡，成交量連三減。

盤面各題材股良性輪動，其中，矽晶圓、砷化鎵、半導體封測等三大電子次族群積極表態，包括力成、聯亞、環球晶、全新、台勝科、合晶、穩懋、欣銓、華泰、中美晶、日月光投控、宏捷科等強勢指標，單日漲幅達3.6%至10.0%不等，匯聚多頭人氣。

AI、高速運算（HPC）帶動先進製程需求持續強勁，加上記憶體景氣谷底強勁翻身，矽晶圓產業需求結構改善，營運動能可望持續增溫，環球晶挾低基期及投信買盤敲進優勢，昨日股價攻頂收472元，帶動台勝科、合晶、中美晶同步拉升。

受惠資料中心傳輸需求提升帶動接收端、發射端產品拉貨強勁，及AI眼鏡及GaAs太陽能電池等新品挹注，全新今年展望正向，昨日股價帶量漲停收162元，收復所有均線，蓄勢挑戰前高，聯亞、穩懋、宏捷科等相關個股連動強勢。

台積電先進封測產能持續供不應求，法人看好，成本效率及風險分散將有利訂單外溢至委外封測（OSAT）鏈，力成獲記憶體市況轉佳及扇出型面板級封裝（FOPLP）等題材助攻，昨日股價漲停收220元，締造掛牌後歷史新天價，日月光投控、欣銓、華泰攜手收高。