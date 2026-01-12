和椿2025年營收年增50% 締新猷

和椿（6215）昨（12）日公布2025年12月營收為2.8億元，年增42.4%，去年第4季營收達7億元，年增25.6%；2025年全年營收達24.9億元，年增50.1%，12月單月、全年營收雙創歷史新高紀錄。

和椿表示，12月締新猷，主要一方面受惠於高科技、先進製程、電子製造等產業客戶持續擴產以及製程優化，貢獻「設備與模組」的產能稼動率站穩一定的水準之上，另一方面，「機器人及其他」延伸第二曲線的動能。

和椿已推出面向智慧製造、智慧物流與智慧服務三大領域的產品線，包含半導體機器人設備模組、機器手臂模組、複合式機器人等，以及自主移動機器人（AMR）、協作機器人、智慧清潔機器人與商務管家機器人等，並結合AI技術以提升應用效能與落地價值，將有機會持續受惠於產業成長紅利，進一步挹注未來營收與訂單能見度。