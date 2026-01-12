來億2025年合併營收年增5% 迎訂單爆發

製鞋股王來億-KY（6890）公布2025年12月合併營收32.94億元、年減6%；累計全年合併營收395.94億元、年增5%，續創歷史新高。

法人指出，來億受惠HOKA及Adidas等大客戶出貨升溫，第4季合併營收105.67億元、季增31.6%，呈現逐季增溫走勢。

另外，寶成2025年12月合併營收204.58億元、年減8.4%；累計全年合併營收2,514.00億元、年減4.7%，其中製鞋業務年增0.5%，保持穩健發展。中傑12月合併營收15.78億元、年減33.3%；累計全年合併營收216.63億元、年減19.7%。

史上規模最大的2026年世界盃足球賽將於6月登場，相關製鞋廠摩拳擦掌備戰商機；市場看好，國內製鞋大廠歷經二年庫存調整，今年可望迎來訂單爆發的一年。

法人指出，2025年第4季起，品牌廠已積極向代工廠追加訂單，並自今年第1季起逐步進入出貨高峰，包括來億、志強、寶成、豐泰及百和、百和興業等製鞋與鞋材廠業績成長可期。

受惠HOKA及Adidas等大客戶出貨升溫，來億2025年第4季出貨動能增溫，法人看好，HOKA及Adidas成長動能持續，New Balance訂單大幅成長，加上追加產能需求帶動下，來億今年營收有望挑戰450億元歷史新高。

寶成重要子公司裕元工業自結2025年12月營收6.44億美元（折合約新台幣203.83億元）、年減5.8%，其中製鞋業務當月營收年減3.7%；累計全年營收80.31億美元、年減1.8%，其中製鞋業務累計營收年增0.5%，保持穩健發展。

由裕元零售業務獨立分拆上市的寶勝國際，2025年12月營收為人民幣13.48億元（折合約1.88億美元）、年減11%；累計全年營收人民幣171.32億元（折合約23.83億美元）、年減7.2%，顯示主要營運地區中國大陸的終端銷售動能仍較疲弱。

寶成今年業績也受惠世足賽訂單帶動。法人指出，寶成身為Nike及Adidas核心代工廠，業績值得期待。