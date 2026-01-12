快訊

紐時：美台貿易協議本月宣布 台商品關稅15%、台積電再蓋5座廠

來億2025年合併營收年增5% 迎訂單爆發

經濟日報／ 記者宋健生/台中報導

製鞋股王來億-KY（6890）公布2025年12月合併營收32.94億元、年減6%；累計全年合併營收395.94億元、年增5%，續創歷史新高。

法人指出，來億受惠HOKA及Adidas等大客戶出貨升溫，第4季合併營收105.67億元、季增31.6%，呈現逐季增溫走勢。

另外，寶成2025年12月合併營收204.58億元、年減8.4%；累計全年合併營收2,514.00億元、年減4.7%，其中製鞋業務年增0.5%，保持穩健發展。中傑12月合併營收15.78億元、年減33.3%；累計全年合併營收216.63億元、年減19.7%。

史上規模最大的2026年世界盃足球賽將於6月登場，相關製鞋廠摩拳擦掌備戰商機；市場看好，國內製鞋大廠歷經二年庫存調整，今年可望迎來訂單爆發的一年。

法人指出，2025年第4季起，品牌廠已積極向代工廠追加訂單，並自今年第1季起逐步進入出貨高峰，包括來億、志強、寶成、豐泰及百和、百和興業等製鞋與鞋材廠業績成長可期。

受惠HOKA及Adidas等大客戶出貨升溫，來億2025年第4季出貨動能增溫，法人看好，HOKA及Adidas成長動能持續，New Balance訂單大幅成長，加上追加產能需求帶動下，來億今年營收有望挑戰450億元歷史新高。

寶成重要子公司裕元工業自結2025年12月營收6.44億美元（折合約新台幣203.83億元）、年減5.8%，其中製鞋業務當月營收年減3.7%；累計全年營收80.31億美元、年減1.8%，其中製鞋業務累計營收年增0.5%，保持穩健發展。

由裕元零售業務獨立分拆上市的寶勝國際，2025年12月營收為人民幣13.48億元（折合約1.88億美元）、年減11%；累計全年營收人民幣171.32億元（折合約23.83億美元）、年減7.2%，顯示主要營運地區中國大陸的終端銷售動能仍較疲弱。

寶成今年業績也受惠世足賽訂單帶動。法人指出，寶成身為Nike及Adidas核心代工廠，業績值得期待。

營收 寶成

延伸閱讀

信紘科營收／2025年全年、12月與第4季齊創高 啟動GC轉型搶海外建廠

AI 題材發威 南亞第4季 EPS 0.62元、季增50.9% 單季獲利創近14季新高

和椿營收／2025全年營收24.9億元、年增50.1％ 創歷史新高

記憶體封測熱潮延燒 力成早盤亮燈漲停

相關新聞

大同奪 Meta 重電大單 搶下超級資料中心商機

大同（2371）重電業務傳捷報，奪下Meta位於美國路易斯安那州的Hyperion超級資料中心綠能變電器（PCS）大單，...

大同2025年營收突破500億元

大同（2371）昨（12）日公布2025年營收站上500億元大關、達503.74億元，攀上近六年高點，年增6.1%，顯示...

達方子公司併購 衝邊緣 AI

達方（8163）集團昨（12）日公告，子公司達宇電能科技將斥資最多5.4億元，現金收購海昌電子全數股權，藉此整合電源技術...

三大電子次族群 點火

台股昨（12）日延續高檔震盪，盤中改寫30,681點歷史新高，題材股輪流點火，環球晶（6488）、全新等矽晶圓、砷化鎵、...

受惠 AI！花旗按讚封測三強 目標價上看這價位

花旗證券在最新台灣半導體產業報告指出，先進封裝已成為AI晶片不可或缺的關鍵與核心架構決策的一環。台系封測鏈中，包括日月光...

緯創、廣達出貨旺 大摩挺

近期各公司12月營收陸續公布完畢，電子代工業者繳出亮眼表現。摩根士丹利（大摩）於最新報告指出，後續隨著AI伺服器出貨暢旺...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。