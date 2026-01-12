快訊

紐時：美台貿易協議本月宣布 台商品關稅15%、台積電再蓋5座廠

重電雙雄2025年業績登頂

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

重電雙雄華城（1519）、士電昨（12）日公告營收，華城12月營收38.88億元，年增10.85%；2025年全年營收244.23億元，年增20.89%，單月、全年皆創歷史新高。

士電12月營收40.72億元，年增17.71%，單月創歷史次高，2025年營收371.77億元，年增6.01%，全年也改寫歷史新高紀錄。

華城近年大嗑美國電力商機，加上受惠AI產業發展推升電力設備需求，在手訂單滿檔，訂單能見度已達2028年。華城表示，去年外銷營收占比逾五成，目前AI資料中心應用相關訂單達120億元，預期今年有望成長至超過營收的10%，相關訂單從2024年底陸續出貨，今年還將再出一部分，規劃出貨至2028年。

產能方面，華城觀音3B廠預計今年投產，主要生產內、外銷的中型電力變壓器，量產後總產能增加30％，台中廠主要將生產超高壓大容量電力變壓器，目前正在規劃中，預計2026年年初動工、2027年第2季投產，擴建完成後，預計2027年起產能倍增。

士電目前在手訂單滿到2028年，並已經開始接2029、2030年的訂單，士電表示，產品交期平均約1.5年至二年，預期未來五至十年重電產品前景可期，而這一波銅價上漲，也讓變壓器市場價格至少上調6至7%，為了反映原物料，不排除今年新接訂單調漲價格。

士電表示，深化半導體與AI應用布局，變壓器產品市佔率接近70%，此外，將積極布局AI資料中心電力設備市場，涵蓋貨物型及建物型，目前已取得台灣及美國客戶訂單，部分已生產試做，今年可望出貨。

產能方面，士電表示，去年第3季第三座大型電力級變壓器新廠已量產，因應AI資料中心建置所帶來的電力需求，另斥資逾10億元興建第四廠，布局230kV中大型變壓器，預計今年動工，2027年完工投產，屆時第三座和第四座產能全開後，整體產能可增加50%。

展望未來，華城、士電皆認為，台電強韌電網計畫、國內AI科技產業擴廠、北美市場電網和AI產業基礎建等三大動能，對電力設備仍有供不應求的狀況，預期未來5到10年電力設備仍會高度成長。

大同奪 Meta 重電大單 搶下超級資料中心商機

大同（2371）重電業務傳捷報，奪下Meta位於美國路易斯安那州的Hyperion超級資料中心綠能變電器（PCS）大單，...

大同2025年營收突破500億元

大同（2371）昨（12）日公布2025年營收站上500億元大關、達503.74億元，攀上近六年高點，年增6.1%，顯示...

達方子公司併購 衝邊緣 AI

達方（8163）集團昨（12）日公告，子公司達宇電能科技將斥資最多5.4億元，現金收購海昌電子全數股權，藉此整合電源技術...

三大電子次族群 點火

台股昨（12）日延續高檔震盪，盤中改寫30,681點歷史新高，題材股輪流點火，環球晶（6488）、全新等矽晶圓、砷化鎵、...

受惠 AI！花旗按讚封測三強 目標價上看這價位

花旗證券在最新台灣半導體產業報告指出，先進封裝已成為AI晶片不可或缺的關鍵與核心架構決策的一環。台系封測鏈中，包括日月光...

緯創、廣達出貨旺 大摩挺

近期各公司12月營收陸續公布完畢，電子代工業者繳出亮眼表現。摩根士丹利（大摩）於最新報告指出，後續隨著AI伺服器出貨暢旺...

