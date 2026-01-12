快訊

紐時：美台貿易協議本月宣布 台商品關稅15%、台積電再蓋5座廠

愛普去年11月每股賺1.69元

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

愛普*（6531）遭列注意股票，昨（12）日應主管機關要求，公告自結去年11月獲利2.74億元，年增110％，每股純益1.69元。

愛普股價自去年12月下旬盤中低點377元附近起漲，近期一度上漲到盤中高點499元，波段漲幅高達32％，昨日收在472元，下跌8元，跌幅1.67％。

法人認為，以愛普去年11月自結獲利成績來看，去年第4季稅後純益有望優於前一季的7.06億元。

展望後市，愛普總經理洪志勳曾說，隨著AI與高效能運算（HPC）應用快速成長，市場對電源完整性與高速訊號傳輸的要求日益嚴苛，愛普透過S-SiCap產品線，將矽電容以分離式及中介層方式整合於各類先進封裝架構，兼具高效能、高整合度與設計彈性，滿足新世代AI與HPC系統的需求。

