記憶體漲價 影響出貨量

經濟日報／ 特派記者吳凱中／新德里12日電

宏碁（2353）印度總裁暨董事總經理Harish Kohli於12日表示，印度總人口近15億，為全球人口最多的國家，但目前印度PC年出貨量僅約1,500萬台，占比仍小，因此未來有可能會快速成長。不過，2026年受記憶體缺貨漲價影響，預估整體印度市場PC出貨量將呈現持平或下滑1%至2%。

根據統計，印度整體PC平均售價（ASP）近年穩步增長。Harish Kohli分析，現在印度消費者不再只看最低價的產品，在每年售出的約650萬到700萬台筆電中，大約400萬台是「換機需求」，意味買家已經成熟，知道自己想要什麼，而非僅僅是價格取向。

此外，在印度市場擁有服務中心非常關鍵。Harish Kohli表示，印度幅員廣大，但無論螢幕或電視，都需要提供到府服務，而不是寄回維修。因此，如果廠商沒有廣大的服務網絡，勢必無法競爭。

他舉例，在局勢紛擾的喀什米爾地區，當地有間銀行過去15年100%設備採購來自宏碁，因為即使當地局勢長期不穩定，但宏碁依然能提供穩定的服務。

