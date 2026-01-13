快訊

宏碁衝刺印度 PC 市場

經濟日報／ 特派記者吳凱中／新德里12日電
宏碁印度總裁暨董事總經理Harish Kohli。記者吳凱中／攝影

宏碁（2353）衝刺印度PC市場，消費性、電競、商用、教育等市場動能齊發，宏碁泛亞營運總部總經理侯知遠12日表示，看好今年宏碁在印度市場將雙位數成長，當地業績朝10億美元（新台幣約316.1億元）目標邁進。

根據統計，宏碁2025年底在印度消費性PC市占率達15.1%，擠下戴爾，居當地第三大消費性PC品牌，居惠普、聯想之後。宏碁印度總裁暨董事總經理Harish Kohli指出，目標今年在印度消費性PC市場市占率提升到兩成，成長關鍵來自電競業務。

Harish Kohli分析，宏碁目前在印度電競市場市占仍偏小，今年會投入大量資源在電競產品，一旦相關業務銷售起飛，就能同步帶動宏碁整體消費性市占率。

不僅消費性業務持續成長，宏碁去年底在印度拿到教育領域「超級大案」，將於今年上半年陸續實現，整體來看，侯知遠預計，2026年印度市場仍有雙位數成長，業績持續朝10億美元目標邁進。

宏碁在印度以商用機種起家，過去大部分時間宏碁印度區有70%至75%業績來自商用市場，其他為消費性業務。隨著過去幾年宏碁積極衝刺印度消費性市場奏效，目標當地商用、消費性比重約各半。

印度為宏碁前三大單一市場。侯知遠指出，印度就像15年至20年前的大陸，有龐大的人口紅利及內需商機。宏碁集團在印度砸下許多資源，而現在因美中衝突，印度的重要性浮上檯面，宏碁希望利用這個機會加速印度投資。

宏碁集團子公司宏碁智新、安圖斯目前皆已在印度成立子公司，後續海柏特也預計跟進成立子公司；為了進一步表明深耕印度決心，宏碁已規劃在當地直接購買辦公室。

此外，宏碁持續「印度製造」，除了當地自有工廠生產外，宏碁目前在印度銷售的筆電約有三至四成透過印度代工廠製造，宏碁會保持這種生產彈性，且預期印度銷售、印度本地製造趨勢將持續。

