大聯大2025年合併營收年增13% 世芯減40%

半導體通路大廠大聯大（3702）昨（12）日公布去年12月合併營收933.4億元，為歷年最旺的12月，月增18.6％，年增11.6％；去年第4季合併營收2,553,69億元，攀上五季來高點，季增4.4％，年增10.2％；去年合併營收為9,991.22億元，創新高，年增13.4％。

大聯大業績攀升，主要受惠生成式AI應用快速普及，推升AI及傳統伺服器、電源、網通與相關電子零組件等進入新一波升級周期，該公司產品組合與市場布局持續受惠產業趨勢。

大聯大先前已通過集團架構調整案，旗下友尚與品佳透過股份轉換方式，調整為旗下詮鼎的百分之百子公司，使得詮鼎與世平共同成為其半導體零組件通路事業的雙核心引擎。

除了通路業務，大聯大近年也積極拓展物流即服務（Laas）版圖，外界認為是推動該公司未來獲利增幅優於營收的重要動能。大聯大Laas業務原本只是內部服務，後來因應上下游對供應鏈服務需求而生。

大聯大已陸續將原隸屬於台灣、大陸及香港等地後勤單位的倉儲部門，統一納入共創智能旗下，使其成為集團智慧倉儲服務的旗艦公司。大聯大認為，這將是其未來另一個重要的成長引擎。

【記者鐘惠玲／台北報導】特殊應用IC（ASIC）設計服務商世芯-KY（3661）昨（12）日公布去年12月合併營收13.75億元，下探近38個月低點，月減18.9％，年減69.3％；去年第4季合併營收47.25億元，為三年來單季最低，季減28％，年減63.8％；去年合併營收309.24億元，年減40.5％，但仍為歷史次高。

世芯去年業績下滑的兩大主因，包括北美雲端服務供應商（CSP）客戶7奈米製程晶片在去年上半年結束生命周期，以及北美IDM客戶5奈米製程AI加速晶片也結束產品生命周期的影響，使得其營運表現受到壓抑。