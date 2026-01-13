漢唐、信紘科2025年營運報喜

半導體廠務工程供應商漢唐（2404）、信紘科及矽科宏晟昨（12）日公告去年12月、第4季與2025年全年業績，其中，漢唐繳出史上最強單季營收，即便2025年營收未創新高，法人仍看好年度獲利可望逾四個股本；信紘科及矽科宏晟則同步繳出年度新高佳績。

漢唐公布，去年12月合併營收72.79億元，為歷史單月次高，月增4.1%，年增41.3%；去年第4季合併營收205.4億元，創單季新高，季增6.8%，年增62.5%；2025年合併營收660.78億元，年增39.3%，但並未超越2023年的688.9億元高點，為史上次高。

受惠於半導體與記憶體廠擴產喊衝，漢唐去年前三季稅後純益64.25億元，年增23.2%，每股純益34.07元，已超越2024年全年稅後純益歷史新高61.9億元、每股純益32.94元。漢唐尚有上逾千億元訂單在手，法人估計，漢唐去年年度獲利有望突破四個股本。漢唐昨天股價下跌12元，成交量4,609張，收982元。

信紘科去年12月合併營收5.63億元，月減11.9%，年增81.6%；去年第4季合併營收16.77億元，季增0.7%，年增58.9%，創單季新高。在半導體先進製程與高階製造需求推升下，信紘科2025年營收63.38億元，續創新高，年增74.7％。信紘科昨天股價上漲8.5元，成交量1,497張，收267元。

展望2026年，信紘科將朝向「高科技製造建廠總承攬商」轉型，其轉型策略將聚焦三大方向，包括擴大工程總承攬服務範疇、深化關鍵客戶合作關係，以及提升維運與長期合約型收入比重。

高科技產業製程化學品供應系統廠矽科宏晟去年12月合併營收3.6億元，月增28.4%，年減7%；去年第4季合併營收10.27億元，季減7.1%，年增11.6%，為史上單季次高。

累計矽科宏晟2025年合併營收38.16億元，創新高，年增18%。矽科宏晟對2026年營運展望正向，看好海外市場訂單規模龐大，為主要成長動能。

矽科宏晟昨天股價終止連四跌，終場漲12元，成交量751張，收255元。