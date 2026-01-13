錸德集團旗下錸寶（8104）近年透過多元化投資重拾獲利成長動能，能源事業成為最為亮眼的轉投資事業，儲能櫃業務不僅在國內銷售佳，更接獲日本大單，並洽談美國、歐洲、澳洲等地新客戶。隨著AI帶動電力儲能商機爆發，錸寶將洞燭機先。

錸寶表示，集團內的電池能源事業全數集中在錸寶子公司來穎科技，2025年約貢獻錸寶約七成比重業績，相較於2024年的不到一半，呈成大成長走勢。而儲能型產品的毛利率介於10%至20%之間，遠優於顯示器本業產品毛利率。

錸寶說明，來穎的能源業務分為兩大領域，其一是出貨量穩健的消費型電池產品，今年應客戶要求規劃在台灣建置一至二條新產線，來滿足市場對非紅供應鏈的需求。

另外，就是儲能櫃（高功率電池）相關業務，在2025年的業績貢獻較大，主要是有案廠建置收入。

針對儲能業務市場，錸寶表示，2025年以台灣市場為大宗，2026年開始會有海外的營收，如日本400MWh將陸續啟動。此外，客戶尚在洽談中的儲能案遍及澳洲、美國及歐洲等。

錸寶轉投資翰泰能源興建儲能櫃廠已完成建置作業，預計於2026年第2季運轉後，開始貢獻營收。

來穎成立於2019年，專注中大型儲能市場開發，取得半導體用UPS電池模組訂單，同時跨入小功率電池模組業務，並於2023年開始出貨儲能貨櫃，伴隨儲能產業一起進入高速成長期。受惠於儲能系統出貨與專案落地加速，支撐來穎於電網及儲能、AIDC不斷電與表後中型儲能櫃等三大產品線的長期能見度與規模化機會。

展望2026年營運，錸寶除持續發展電池／儲能事業外，顯示器事業將續爭取PMOLED於利基市場如車用產品與光學應用產品開案，致力於滿足現有客戶各種不同顯示器技術的需求。