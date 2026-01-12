世芯營收／2025年全年309億元、衰退四成 仍為歷史次高表現

快訊

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

特殊應用IC（ASIC）設計服務廠世芯-KY（3661）於12日公布去年12月業績，月減逾一成，是近38個月低點，去年全年業績則年減約四成，不過仍為歷史次高表現。法人關注其北美大客戶新一代AI晶片量產時程，有望在今年為其帶來龐大營收貢獻。

世芯去年12月合併營收為13.75億元，月減18.9％、年減69.3％，使得去年第4季合併營收為47.25億元，季減28％、年減63.8％，是近三年的單季低點，去年合併營收則為309.24億元，年減40.5％。

世芯去年業績下滑的兩大主因，包括北美雲端服務供應商（CSP）客戶7奈米製程晶片在上半年結束生命周期，以及北美IDM客戶5奈米製程AI加速晶片也結束其產品生命周期的影響，使得其營運表現受到壓抑。

不過，上述北美CSP客戶新一代3奈米製程AI晶片案件，預計於今年第2季量產，預期可為該公司帶來約10億美元規模等級的業績貢獻。

晶片 世芯 奈米 AI 雲端服務 營收

