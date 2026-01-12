差一點就賺半個股本！電信獲利王中華電信自結2025年EPS 4.99元

快訊

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
中華電信董事長簡志誠。中華電信/提供
電信龍頭中華電信（2412）公布2025年營運表現，12月每股純益0.35元，2025年全年營收以2,361.1億元，創歷史新高，每股純益4.99元，超越財測高標預估，連五年蟬聯電信每股獲利王，更差一點點就賺半個股本。

中華電信12月單月合併自結營收為232.6億元，年減6.8%，歸屬於母公司業主淨利為26.8億元，年減5.3%，EBITDA（稅前息前折舊攤提前獲利）為68.6億元，每股純益0.35元。

累計2025年，中華電信合併自結營業收入達2,361.1億元，年增2.7%，創歷年新高，歸屬於母公司業主淨利為386.9億元，年增4%；每股純益4.99元，年增4%，亦刷新八年記錄。

中華電信董事長簡志誠表示，在電信核心業務穩健成長、資通訊新興業務動能強勁，以及集團子公司整體貢獻提升三大引擎帶動下，114年度中華電信繳出非常亮麗的合併財務績效，營收、獲利均超越財測高標，營收財測達成率101.0%至101.5%，每股純益財測達成率約103.5%至108%。

中華電信總經理林榮賜指出，中華電信不僅連續六年盈餘正成長，更於本年度創下近八年來新高的獲利表現，營業收入亦再度突破2,300億元，達2,361.1億元，刷新歷史新高，主要歸功於集團各公司持續深耕核心業務，並成功開創多元成長動能，展現公司策略執行力與長期競爭優勢。

中華電信強調，2025年固網寬頻及行動業務持續穩居客戶數市占率第一，帶動年度固網寬頻營收年增2.8%、行動服務營收年增率3%，展現核心業務穩健的成長動能。

截至12月底，中華電信行動通信總客戶數達1,323.8萬戶。受惠於月租型用戶規模擴大及5G升級滲透率提升，月租型行動服務平均每用戶月收入（ARPU）提升至582元，年增4.5%，展現強勁成長動能。

在固網方面，中華電指出，光世代寬頻用戶數達393萬戶，其中，高速用戶因「速在必行」方案奏效，300Mbps以上客戶達173萬戶，年增率13.3%，反映市場對高速寬頻服務需求持續攀升，進一步帶動整體固網寬頻營收穩健向上。

此外，中華電信表示，資通訊業務同樣表現亮眼，是全年營收再創高峰的關鍵動能。受惠於IDC及雲端服務、資安業務與大數據專案的貢獻，資通訊業務全年營收成長達3.9%，其中，IDC及雲端表現尤為突出，營收年增率達雙位數成長，顯示市場需求持續強勁。

中華電信強調，在資通訊領域與客戶建立長期且穩定的合作關係，並持續發揮先進的技術能力及成熟的專案管理優勢，不斷優化獲利結構、提升經常性營收比重，故能成功打造資通訊服務為集團成長引擎。

中華電信指出，堅強的技術實力再度獲得國際高度肯定。2025年12月，中華電信與日本電信電話株式會社（NTT）推動全球首創的IOWN全光網路榮獲英國專業電信媒體Telecoms.com主辦的2025 Glotel Awards「數位基礎建設創新獎」，表彰其進步的技術能力及2025年大阪世界博覽會中成功完成台北與大阪兩地異地共演、觀眾無縫互動的沉浸體驗創舉。

此外，中華電信表示，自主研發的生成式AI客服方案「GenAI for Customer Service」，勇奪全球電信產業最高榮譽的世界通訊大獎(World Communication Award, WCA) AI創新銀獎，該方案採「AI服務客戶、AI輔助客服」的雙軌模式，已成功導入政府、醫療、餐飲、物流、家電維修、電視購物與金融等多元產業，展現生成式AI在跨場景、跨產業的成熟應用能力。

在ESG及社會賦能方面，中華電信指出，通過ISO 20400永續採購績效評核，榮獲最高等級Level 5「Role Model」肯定，成為電信業首家獲此殊榮的企業，展現引領永續供應鏈的關鍵角色。同時，與新北市消防局及醫療機構合作組成「肝苦人」團隊，榮獲「總統盃黑客松卓越團隊」，運用5G低延遲網路與「海地星空」高韌性通訊架構，確保無人機飛行監控影像回傳與遠距醫療會診，進一步將醫療韌性拓展至台灣每個角落。

中華電信表示，未來將持續以海纜、光纖、行動通訊、衛星及微波等技術打造的「海地星空」網路，結合AI技術深化救災與醫療應用，打造更安全、更具韌性的社會。

中華電信 雲端服務 資通訊 5G

