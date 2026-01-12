華城營收／12月38.88億元、創單月歷史新高 2027年進入獲利爆發期

快訊

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
華城電機總經理許逸德。記者朱曼寧／攝影
華城（1519）12日公告營收，華城12月營收38.88億元，年增10.85%；2025年營收244.23億元，年增20.89%，單月、全年皆創歷史新高。

華城近年大嗑美國電力商機，成為第一家取得美國星門計劃訂單之台廠，加上受惠AI產業發展推升電力設備需求，在手訂單滿檔，訂單能見度已達2028年。華城表示，去年外銷營收占比逾五成，目前AI資料中心應用相關訂單達120億元，預期今年有望成長至超過營收的10%，相關訂單從2024年底陸續出貨，今年還將再出一部分，規劃出貨至2028年。

法人指出，美國AIDC需求殷切，預估高毛利率外銷占比逐年提升，且2027年將不用付6%對等關稅，費用率將大幅下降，加上台中廠產能擴建完成後，產能將大幅成長，預估今年可望持續維持成長態勢，2027~2029年進入獲利爆發期。

產能方面，華城觀音3B廠預計今年投產，主要生產內、外銷的中型電力變壓器，量產後總產能增加30％，台中廠主要將生產超高壓大容量電力變壓器，目前正在規劃中，預計2026年年初動工、2027年第2季投產，擴建完成後，預計2027年起產能倍增。

法人認為，在國際大廠普遍因為電力變壓器供不應求情況下，華城在交期上仍有明顯優勢，尤其AI資料中心建置對交期的要求更高，且目前客戶傾向使用既有供應商，又進一步提高市場進入門檻，而華城已經打入供應鏈，且有穩定的客戶，可望大幅受惠。

展望未來，華城表示，在AI科技發展推波助瀾下，會成為重電產業的重要賽道，與電網、綠能、基建計畫等成為電力設備市場需求動能，目前對電力設備仍有供不應求的狀況，預期未來5到10年電力設備仍會高度成長。

華城 營收 AI 關稅 綠能

