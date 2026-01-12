快訊

輔仁大學教室驚傳火警濃煙竄天 新北60名消防員馳援灌救

北市議員陳怡君涉貪重判7年10月 士院判決理由曝光

澳網／與球王同場競技「一球大滿貫」 官方重磅宣布周杰倫參賽

士電去年營收371.78億元創新高 估今年持續成長

中央社／ 台北12日電
士林電機為國內老牌重電設備大廠。聯合報記者朱曼寧／攝影
士林電機為國內老牌重電設備大廠。聯合報記者朱曼寧／攝影

電廠士林電機今天公布2025年12月自結合併營收新台幣40.72億元，月增37.4%、年增17.7%，是單月次高和同期新高，全年自結營收371.78億元，年增6%，創歷史新高。

展望今年營運，士電先前評估可持續成長，人工智慧AI）產業應用成長加速，預估集團和重電事業群，今年成長目標挑戰10%再創新高，台電強韌電網計畫、台灣人工智慧產業擴廠，以及北美市場電網，是今年3大成長主軸。

展望今年AI資料中心應用布局，士電指出，在台灣和北美市場持續布局重電設備，規劃目標北美市場業績每年起碼成長超過2成。

在重電事業群訂單能見度，士電表示，到2028年已經滿單，接單看到2029年甚至2030年，預期未來5至10年重電產品前景可期。

士電去年第4季自結合併營收96.84億元，季增16.1%，次於2024年第1季和2025年首季，是歷年單季第3高，創同期新高。

士電 人工智慧 AI 電廠 台電

延伸閱讀

和椿去年12月和全年營收創高 半導體機器人訂單看佳

華城、台泥 四檔活力旺

不可不慎！ 在AI榮景下「這種」金屬供應短缺 恐釀系統性風險

電網商機 五家線纜業者 扮供應鏈要角

相關新聞

士電去年營收371.78億元創新高 估今年持續成長

重電廠士林電機今天公布2025年12月自結合併營收新台幣40.72億元，月增37.4%、年增17.7%，是單月次高和同期...

富邦媒營收／去年全年逾1,086億元 今年雙軌會員制拚提高滲透率

台灣線上零售業龍頭momo富邦媒（8454）12日公告2025年12月營收91.96億元，月減37.4%，年減5.6%；...

台達電營收／12月536億元、月增6% 創同期新高

台達電（2308）12日公布去年12月營收536.86億元，月增6.2%，年增長38.6%，再創單月新高，主要受惠AI伺...

金寶多重布局、受惠低軌衛星題材激勵 股價爆量強攻漲停

金寶（2312）12日受低軌衛星、HVDC等多重題材激勵，開盤不到半小時便強攻漲停鎖死，盤中雖一度打開，但午盤又再度發起...

星戰開打！中美卡位太空主權 低軌衛星概念股成最強多頭引信

台股12日在台積電（2330）追平1,705元歷史天價帶動下，大盤再寫新高。其中，低軌衛星概念股全面噴出，受中國「國家隊...

打入美國 MSO 新產品出貨推升營運 兆赫亮燈漲停

衛星通訊廠兆赫（2485）受惠新產品出貨，推升12月營收表現亮眼，第4季營收年增184%，帶動買盤湧入，股價亮燈漲停，來...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。