士電去年營收371.78億元創新高 估今年持續成長

重電廠士林電機今天公布2025年12月自結合併營收新台幣40.72億元，月增37.4%、年增17.7%，是單月次高和同期新高，全年自結營收371.78億元，年增6%，創歷史新高。

展望今年營運，士電先前評估可持續成長，人工智慧（AI）產業應用成長加速，預估集團和重電事業群，今年成長目標挑戰10%再創新高，台電強韌電網計畫、台灣人工智慧產業擴廠，以及北美市場電網，是今年3大成長主軸。

展望今年AI資料中心應用布局，士電指出，在台灣和北美市場持續布局重電設備，規劃目標北美市場業績每年起碼成長超過2成。

在重電事業群訂單能見度，士電表示，到2028年已經滿單，接單看到2029年甚至2030年，預期未來5至10年重電產品前景可期。

士電去年第4季自結合併營收96.84億元，季增16.1%，次於2024年第1季和2025年首季，是歷年單季第3高，創同期新高。