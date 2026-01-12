愛普股價波動公告自結數字 11月獲利2.74億元、EPS 1.69元

快訊

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導

記憶體矽智財（IP）廠愛普*（6531）因近期股價波動，12日揭露最新財務自結資訊，2025年11月合併營收5.42億元，月增6.8%、年增70%；稅前盈餘3.35億元、年增60%；歸屬母公司稅後純益2.74億元、年增62%，單月每股純益1.69元、年增61%。

基本面方面，愛普*在公告自結之際，近期公布的12月合併營收達8.13億元，月增50%、年增76.8%，同步改寫單月新高，帶動全年營收也推進至新里程碑。市場關注的是，營收創高背後不只是傳統IoTRAM需求回溫，更與公司近年擴大的先進封裝相關布局逐步發酵有關。

愛普*成長動能除來自IoT RAM新產品放量外，IPC（矽電容中介層）與新款IPD也陸續進入銷售階段；其中ApSRAM在2025年第4季進入風險性試產，今年可望逐步放大貢獻，相關新品節奏被視為推升今年動能的重要支撐。

展望本季，在IoTRAM與S-SiCap需求帶動下，營收有機會呈現逐季成長，並看好趨勢在今年延續下去。整體而言，隨AI/HPC與先進封裝需求持續擴張、客戶專案推進，愛普*本季營運續航力仍是市場關注的核心。

