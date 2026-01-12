富邦媒營收／去年全年逾1,086億元 今年雙軌會員制拚提高滲透率

快訊

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

台灣線上零售業龍頭momo富邦媒（8454）12日公告2025年12月營收91.96億元，月減37.4%，年減5.6%；第4季營收約316.72億元，季減28.9%，年減5.3%；全年合併營收約1,086.6億元，持續穩居千億營收，年減3.4%。

富邦媒表示，12月營運動能主要受惠於年終購物旺季與節慶送禮需求挹注，平台透過會員回饋、檔期促銷與精準行銷工具，有效帶動站內流量與轉換表現；部分消費支出轉向國外旅遊、餐飲娛樂及實體商店購物，12月營收較去年同期下降，整體營運體質仍維持高水準表現，12月單月品類表現，以3C家電、美妝、保健為主要支撐點。

富邦媒去年推動直播、零售媒體聯播網（RMN）、mo店+等業務。其中2025年全年參與momo廣告投放的品牌數較前一年成長超過50%，momo聯播網廣告與推薦廣告展現顯著成效。聯播網廣告透過站外精準導流，成功將導流成本降低逾35%，廣告投資報酬率(ROAS)穩定上升；推薦廣告則透過「以品找人」的 AI智能機制，依據消費者行為精準曝光，帶動ROAS成長超過20%。

momo持續深化會員經營，去年12月啟動「moPro雙軌制會員訂閱服務」，全面擴大會員經濟布局。旗艦級「moPro+」（原moPlus）年費2,399元，整合年度mo幣回饋、百大品牌加碼及專屬優惠價等站內權益外，並將服務場景從購物延伸至生活；為拓展年輕客群與高頻消費用戶，推出輕量版「moPro」會員，提供月費88元、年繳888元的彈性方案，以低門檻優勢鎖定日常剛需消費，強化回饋機制。透過精準分層的雙軌制度，momo期望有效擴大會員滲透率並優化用戶黏著度，為平台挹注更具延展性的長期成長動能。

