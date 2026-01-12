數字營收／12月1.95億元、月增4.4％ 全年23.19億元再創新高

網路生活平台數字科技（5287）12日公告2025年12月合併營收1.95億元，月增4.4％、年增0.9％；全年合併營收23.19億元，年增2.5％，再創歷史新高。

歲末人力平台旺季即將到來，根據小雞上工平台調查顯示，約八成企業看好「零工兼職」模式於節慶及短期人力缺口期間所帶來的彈性支援成效，其中活動、餐飲、補教三大產業2026年1月的職缺平均需求人數，較2025年12月成長2倍，推升小雞上工12月營收年增雙位數成長；找師傅自2025年12月初起居家清潔相關案件量明顯攀升，較2024年同期成長33％，帶動數字科技12月合併營收年月雙增。

數字科技2025年積極投入AI技術，陸續推出「591 AI助手」、518熊班推出「MBTI職場性格分析」、「AI履歷匯入」、「AI自傳助手」，數字科技旗下各平台如8891汽車交易、小雞上工、找師傅等站台亦加強數據與AI應用，提升媒合精準度，並憑藉服務多元與產品創新，維持高度使用黏著度，繳出2025全年合併營收23.19億元，再創歷史年度新高。

展望今年，數字科技將持續深化平台多元服務布局，以提升整體營運韌性。面對總體市場環境變化，公司將秉持穩健成長策略，持續新增平台內容及提高媒合效率。