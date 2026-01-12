信立營收／2025年全年9.88億元 年增164.27％ 、創歷史新高

快訊

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導

信立（4303）今日公布2025年12月合併營收為0.65億元，較2024年12月營收成長12.89％；累計2025年第4季合併營收為2.08億元，較2024年第4季營收成長7.57％；累計2025年全年合併營收為9.88億元，年增164.27％，改寫歷年新高。

信立表示，2025年營收成長，主要受惠於旗下合成皮產品線，包括乾式PU、濕式PU及榔皮等，持續受惠於鞋材、運動用品、時尚精品及汽車內裝等終端產業對高性能合成皮的需求增加，相關訂單出貨暢旺，是推升2025年12月、第4季、全年營收表現亮眼的重要因素。

根據研究機構Fortune Business Insights報告指出，2024年全球人造皮革市場規模為364.6億美元，預計從2025年起以年複合成長率6.38％的速度成長，至2032年達579.4億美元，其用於生產人造皮革產品的材料開發的進步，以及對可再生和回收技術人造皮革的需求不斷增長，正在創造新的市場成長前景，無疑為信立及相關供應鏈帶來良好業務開拓空間。

信立持續以永續與綠色製造為產品策略核心，積極與母公司永捷（4714）以及子公司普大開發環保配方與低排放製程。

展望2026年，信立對整體營運成長深具信心。信立持續以永續材料開發、高機能產品創新及國際市場拓展為三大核心策略，並加速環保配方與高性能生物基相關產品的量產及商用化進程。

此外，信立也強化其在供應鏈管理、環保製程及產品可追溯性上的投入，以提升整體競爭力並進一步符合全球品牌對於ESG的嚴格標準。信立未來將以更高的產品差異化和技術優勢，深耕國際市場布局，並透過永續與綠色材料戰略，持續提升公司營運規模表現，為股東創造長期價值，並在全球合成皮革供應鏈中建立更強的競爭力。

