金寶多重布局、受惠低軌衛星題材激勵 股價爆量強攻漲停

金寶（2312）12日受低軌衛星、HVDC等多重題材激勵，開盤不到半小時便強攻漲停鎖死，盤中雖一度打開，但午盤又再度發起攻勢，一路鎖到收盤，漲停價25.05元，漲幅9.87%，逼近前波高點25.15元，成交張數爆量，來到123,800張。

金寶深耕低軌衛星多年，除了是SpaceX低軌衛星地面基地台主要供應商外，同時也積極爭取OneWeb、Amazon Kuiper等低軌衛星業者。而近期隨著馬斯克提出太空AI資料中心計畫，低軌衛星越發受到重視，12日更是傳出，輝達（NVIDIA）支持的新創團隊近期成功在太空環境中，利用H100晶片完成AI模型訓練，象徵「軌道資料中心」與「太空AI」概念不再只是空想，而是正式跨出實現的第一步。而SpaceX與Google也紛紛啟動計畫，預計於2027年起將AI資料中心與晶片送入軌道。

而HVDC受惠於AI伺服器叢集規模越發龐大，宛如一隻持續成長的吃電怪獸，因此需要藉由提高供電效率、減少損耗以達到節省成本的效果。此外，由於單機架的算力不斷提升（scale-up），需要HVDC技術來支撐其高功耗需求，因此由輝達主導推行，預計將在2027年隨Kyber機架量產。而金寶先前在法說會上表示，公司透過以往充電樁專案的合作，早已具備HVDC的能力，未來將會攜手子公司康舒（6282），共同設計開發，因此12日康舒也大漲7%，早盤甚至一度觸及漲停。

除了低軌衛星及AI這兩大發酵中的領域外，金寶將眼光放得更加長遠，開始布局未來可能接棒的量子領域，和輝達轉投資的SEEQC建立深度合作關係，為其打造可擴展的常溫電子設備，金寶集團技術長李盛宏表示，SEEQC的晶片級方案需要能在大規模運行中展現可靠性的精密電子設備，而金寶的製造與量測專長與SEEQC的數位量子架構相輔相成，將助力其走向商業部署，日前金寶也曾公告投資SEEQC，投資金額達1,000萬美元，因此金寶不僅僅是合作者，也是其戰略投資夥伴。