AI 題材發威 南亞第4季 EPS 0.62元、季增50.9% 單季獲利創近14季新高

南亞（1303）12日公布2025年度自結合併損益，受惠AI技術快速演進與雲端服務深度融合，帶動高效運算、高速傳輸相關材料需求持續擴張，第4季每股稅後純益（EPS）達0.62元，季增達50.9%，單季稅後純益49.1億元，創下近14季以來新高；全年稅後淨利45.1億元，年增35%，EPS為0.57元。

南亞也同時公布去年12月合併營收221億元，月增4.6%，年減5.7%；累計去年全年合併營收2,599億元，年增0.1%。

南亞指出，去年第4季合併營收644.6億元，較前一季增加2.8億元。雖然化工產品陸續定檢，致產銷量明顯減少，但電子材料產品因AI需求強勁、銅價持續上漲，營收顯著增加；而聚酯及塑膠加工產品也因電子周邊用途及年底趕工潮，業績略增，使公司整體營收比上季小幅成長。

獲利方面，南亞去年第3季合併稅前利益58.7億元，較2025年第3季增加18.8億元，其中營業利益12.3億元，較第3季增加1.9億元，主要係電子材料產品因AI算力、高速傳輸需求快速增加，業界大幅擴張資本支出，使中高階材料營運暢旺，獲利大增；聚酯產品發展3C周邊用途，塑膠加工產品把握年節前商機，利益皆小幅增加；化工產品競爭激烈，加上陸續定檢，獲利減少。另外，南亞依權益法投資損益40.2億元，較2025年第3季有利18.1億元。

針對去年全年表現，南亞說明，2025年EPS 0.57元，比2024年增加0.15元，年增35%，獲利成長動能最主要是來自於AI浪潮的持續推進，帶動高效運算、低延遲傳輸、雲端服務與資料中心、儲存設備與記憶體、供電設備元件等硬體需求急遽擴張，相關材料供不應求，使公司的電子材料、子公司南亞電路板、轉投資的南亞科技公司（2408）獲利皆顯著提升。雖然關稅壁壘衝擊了全球貿易環境，且匯率波動也造成了匯兌損失，但在各類電子材料產品營運增溫的貢獻之下，全年稅後淨利仍達到45.1億元，比2024年成長35%。