群創修正乖離再攻漲停 友達勁揚逾9%
面板雙虎連漲後短線修正乖離，今天漲勢再起，群創盤中攻上22元漲停板；友達盤中勁揚9.65%至15.9元。
群創光電接獲低軌衛星國際大廠扇出型面板級封裝訂單，搭配面板報價上揚，拉出一波9個交易日漲逾7成的強勁走勢；友達波段漲幅也逾46%。兩檔面板股都在短線修正技術面乖離後，今天漲勢再起。
友達光電自結2025年12月合併營收新台幣251.9億元，較11月增加4.8%，較2024年同期增加2.42%。群創光電自結2025年12月合併營收214億元，較11月增加25.18%，較2024年同期增加19.22%。
友達統計，2025年合併營收2813.9億元，較2024年增加0.4%。群創光電統計2025年合併營收2267億元，較2024年增加4.73%。
