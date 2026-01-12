記憶體封測熱潮延燒 力成早盤亮燈漲停

快訊

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導

台股12日盤面續強，記憶體封測大廠力成（6239）更成焦點，早盤攻上漲停價220元、上漲20元，漲幅10%，盤中成交量約2.36萬張；力成今早開盤210.5元，最低來到206.5元，顯示買盤追價力道強勁。

市場解讀，力成股價強勢表態，與近期基本面訊息連動。力成受惠AI應用帶動記憶體封測需求升溫，2025年12月合併營收72.96億元，創2022年8月以來、近40個月新高；2025年全年合併營收749.29億元、年增2.2%，去年第4季合併營收約214億元，季增、年增皆呈雙位數成長。

除營收數字轉強外，產業面「價量齊揚」的想像，也推升資金追捧。在DRAM與NAND供需轉趨吃緊、記憶體晶片廠加速衝刺出貨下，台系記憶體封測廠訂單湧入、產能利用率直逼滿載，近期封測報價陸續調升，調幅甚至上看三成，法人並看好漲價效益可望自本季起逐步反映在財報。力成為全球記憶體封測要角，隨大廠訂單能見度提升，市場對其後續營運動能抱持正向期待。

在「營收站上高檔＋訂單滿載＋報價調升」三股力量共振下，力成今日率先亮燈漲停，也再度帶動資金回流記憶體封測與相關族群，成為盤面多頭主軸之一。

