星戰開打！中美卡位太空主權 低軌衛星概念股成最強多頭引信

台股12日在台積電（2330）追平1,705元歷史天價帶動下，大盤再寫新高。其中，低軌衛星概念股全面噴出，受中國「國家隊」一次申報逾20萬顆衛星、正式與SpaceX展開頻譜與軌道卡位戰激勵，華通（2313）、燿華（2367）等十餘檔個股亮燈漲停，成為盤面最強助攻族群。

低軌衛星資源競爭上升至國家戰略層級。中國大陸於2025年最後一周向國際電信聯盟（ITU）集中遞交多個衛星星座計畫，總規模超過20萬顆，其中逾19萬顆來自新成立的「國家隊」機構-無線電創新院，顯示中國正加速布局衛星頻譜與軌道資源，直指美國SpaceX星鏈（Starlink）的主導地位。

分析師指出，ITU採取「先到先得、用進廢退」原則，誰能率先完成申報並實際發射，就能鎖定頻譜與軌道主權。目前全球在軌衛星中，美國占比高達76%，中國僅約9%。此次大規模申報，凸顯中方企圖在低軌衛星領域迎頭趕上，也預示未來5至10年，全球將迎來大規模的「補星與擴網潮」，產業成長已由短線題材，轉為長線結構性趨勢。

在技術面上，隨Starlink第二代V3衛星陸續登場，單顆衛星重量與頻寬大幅提升，PCB技術門檻同步拉高。法人指出，V3相較V2 Mini，頻寬提升逾十倍，將大幅增加多層板與高階HDI板使用比例，板層數上看20層、四階HDI，材料等級涵蓋M2至M7，供應鏈集中度高、替代性有限。

其中，華通為衛星用PCB主要供應商，地面衛星用CCL則以台燿（6274）為核心廠商，具備明顯技術與產能門檻。華通近年積極擴建多層硬板與HDI產能，泰國三座新廠加速轉為衛星與AI伺服器用板，台灣與重慶廠亦同步擴產。在美系手機、資料中心與低軌衛星需求齊揚下，產能利用率維持高檔，毛利率已逼近20%。

法人進一步指出，華通第二家衛星客戶今年已完成多批低軌衛星發射，在軌衛星數突破百顆，顯示低軌衛星業務正由試量產走向穩定放量，產品結構持續優化。

盤面上，除華通、燿華強勢表態外，群創（3481）、耀登（3138）、仲琦（2419）、金寶（2312）、康舒（6282）等概念股同步走強。隨全球低軌空間利用率仍僅約18%，這場攸關頻譜與軌道主權的「星戰計畫」，才正要進入加速期，台灣供應鏈的中長期成長想像空間也隨之打開。