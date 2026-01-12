和椿營收／2025全年營收24.9億元、年增50.1％ 創歷史新高

和椿（6215）公布2025年12月合併營收為2.85億元，月增50.62％、年增42.42％，去年第4季合併營收達7.02億元，年增25.59％，累計2025年全年合併營收達24.96億元，年增50.12％，12月、全年營收雙創歷史新高。

和椿表示，12月締新猷，主要一方面受惠於高科技、先進製程、電子製造等產業客戶持續擴產以及製程優化，貢獻「設備與模組」的產能稼動率站穩一定的水準之上，另一方面，「機器人及其他」延伸第二曲線的動能，擴大在包括飯店、零售、商辦物業等通路的市佔率，和椿在雙軸發展策略逐步展現成效下，堆疊公司整體營運規模逐步放大，從單季營運表現來看，2025年第4季營收已破7億元大關，較過往平均單季營收增加，象徵公司規模邁入下一個新里程。

和椿長期以來深耕自動化設備與工業控制領域，近年來積極推進公司整體營運轉型升級，將業務重心從單純零組件供應商升級為智慧機器人解決方案整合服務商。和椿已推出面向智慧製造、智慧物流與智慧服務三大領域的產品線，包含半導體機器人設備模組、機器手臂模組、複合式機器人等，以及自主移動機器人（AMR）、協作機器人、智慧清潔機器人與商務管家機器人等，並結合AI技術以提升應用效能與落地價值，將有機會持續受惠於產業成長紅利，進一步挹注未來營收與訂單能見度。

展望2026年，和椿對於整體營運表現更上一層樓深具信心。和椿以目前在手訂單來看，來自智慧製造的半導體機器人設備模組訂單需求持續創新高，和椿也持續整合「設備與模組」、 「機器人」兩大業務技術，深化單一智慧製造客戶的資本支出滲透率提升，助力2026年營運保持良好的成長動能。

同時，公司亦將持續拓展解決方案的應用邊界，保持每年投入營收約2.5％至4％作為研發費用，專注於自主導航、感測控制、AI驅動協作技術等領域，為產品技術競爭力提供堅實後盾。