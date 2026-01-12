兆捷營收／12月營收5,203萬元、年減18.39% 先進製程氣體已通過驗證

半導體特殊氣體供應商兆捷（6959）近日公布12月合併營收5,203萬元，年減18.39%；去年全年度累計營收7.09億元，年增42.9%。

兆捷也表示，公司於晶片先進製程關鍵材料產品驗證傳捷報，自主研發之氣體新產品，已於日前成功通過一級客戶認證，期待未來貢獻營收。

此外，兆捷指出，該公司最新一代高純氟類氣體，已正式送交一級客戶進行認證，進度符合預期。該產品具備高純度、高穩定性與製程相容性等優勢，未來一旦完成認證並進入量產導入階段，期待能成為推動公司下一波營收成長的重要動能。

兆捷表示，去年全年度營收成長，既有產品出貨放量、新產品導入進度順利，並持續優化既有客戶結構。

展望未來，兆捷表示，公司將持續深化與一級客戶的合作關係，聚焦高附加價值的自製氣體與關鍵材料領域，透過穩健的研發投入、嚴謹的品質管理以及高規格的公安標準，逐步轉化技術成果為營運成效。