打入美國 MSO 新產品出貨推升營運 兆赫亮燈漲停

衛星通訊廠兆赫（2485）受惠新產品出貨，推升12月營收表現亮眼，第4季營收年增184%，帶動買盤湧入，股價亮燈漲停，來到27.5元。

兆赫日前公布2025年12月營收3.28億元，月增50.6%，年增129%。兆赫指出，因客戶端產品驗證通過，正式進入量產與備貨階段，帶動出貨量顯著提升，使12月營收較去年同期大幅成長。

近年兆赫轉型跨向有線電視寬頻骨幹網路的1.8GHz放大器等產品，已經打入美國有線電視多系統營運商（MSO），營運可望穩步成長。

兆赫2025年第4季累計營收9.33億元，季增55%，年增184.5%，累計2025年營收26.09億元，年減0.05%。

兆赫過去產品以低雜訊降頻器（LNB）、機上盒（STB）為主，近年營運面臨逆風表現，連續七年虧損，僅2022年損益兩平。

近年積極轉型，兆赫捨棄機上盒產品，搶進新產品佈局，已經打造1.8GHz的可抽換式智慧型放大器模組、智慧型放大器（整機）以及戶外防水型分歧器、分配器及電源貫入器，同時推出室內及室外G.hn DPU及用戶端設備，更開發邊緣AI智慧型影像辨識運算攝影機、Remoto OLT、分散式光纖轉換器、MoCA智慧電源系統等，均將成為推升未來營運成長重點。