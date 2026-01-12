PCB 族群再掀比價行情 HDI龍頭華通資本支出衝高漲停

快訊

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
華通泰國廠外觀。公司／提供
PCB族群12日早盤再掀起比價行情，AI伺服器供應大廠金像電、健鼎表現強勢，HDI龍頭華通（2313）更因低基期近期股價展現爆發力，隨著公司預告今年資本支出可望衝高挑戰百億元，股價今日早盤亮燈漲停來到127元。

華通為HDI龍頭廠商，也是低軌衛星供應龍頭廠，去年資本支出約70億，由於客戶群需求大增，公司初估今年資本支出有機會挑戰逾百億元，實際仍看運用情況，但整體可望較去年增加，進而應對客戶群需求。

HDI龍頭廠商華通先前5日公布2025年12月營收為72.28億元，較去年同期成長13.1%，創近三個月新高，以及歷年同期新高，華通2025年全年累計營收759.96億元，年增4.9%，是歷年同期次高。

華通也為國內衛星用板龍頭供應廠商，去年第3季營運已創下佳績，主要是美系手機用板以及資料中心產品，包含伺服器、交換器等，都有不錯的規模成長；低軌道衛星LEO產品線中，天上衛星用板營收動能強、占比提升，整體產能利用率處於高檔，毛利率自去年首季17.17%、去年第2季的18.24%，提升至19.95%。法人認為，全球低軌道衛星產業供給鏈的廠商數目有限，太空產業技術門檻相當高，華通已於衛星用板投入研發與生產。

華通第二個衛星客戶今年完成數批低軌道衛星發射，布建超過100餘顆天上衛星。新客戶與新產能的加持之下，整體低軌衛星營收維持高檔，衛星板增加，讓公司產品結構持續優化。

此外，低軌衛星商機擴大，PCB大廠燿華也積極搶進，看好今年來自相關應用成長。

