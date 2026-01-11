櫃買中心預計於1月12日審議立弘公司（1780）上櫃案。立弘公司屬於生技醫療業，主要是從事類胡蘿蔔素產品之研發、製造及銷售，董事長為楊正利，推薦證券商是元富證券、群益金鼎證券及凱基證券，申請時資本額9.6億元。

立弘公司2024年度合併營收為8.0億元，稅後淨利為1.0億元，每股稅後純益（EPS）為1.05元。2025年前三季合併營收為6.35億元，稅後淨利為8,078萬元，EPS為0.84元。

立弘公司成立於2001年12月，並於2010年4月登錄興櫃，是全球第三家有能力以合成法生產類胡蘿蔔素完整系列產品之廠商。除了類胡蘿蔔素系列產品之研發製造與銷售，也有其他預防醫學相關產品（Nutraceuticals）之研發、製造與銷售，精密化學材料製造，化妝品製造及銷售，以及環境用藥批發等。