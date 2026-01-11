快訊

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

逸達（6576）近日公告2025年12月合併營收約1,411萬元，月增8.9 %，年減6.5%；累計2025年度合併營收約4.31億元，相較去年同期年增3.01%。單月營收主要貢獻為CAMCEVI六個月劑型美國終端市場之銷售分潤1,411萬元。

逸達表示，治療晚期前列腺癌的CAMCEVI六個月劑型，12月於美國終端市場銷售量為 1,790 支，較 11月的1,713 支小幅成長約4.5 %。隨著歐洲市場授權夥伴已獲得歐盟EMA核准，新增位於印度的生產基地並開始由授權夥伴負責供貨，CAMCEVI產品亦將逐步拓展至歐洲其他國家陸續上市。

另配合CAMCEVI用於前列腺癌六個月與三個月劑型，未來於全球主要市場陸續上市之規劃，自2026年起，公司將持續揭露收入之組成（銷貨收入、銷售分潤收入、勞務收入、里程金收入）。惟考量整體資訊揭露之一致性，有關終端市場之銷售分潤收入，將以合併基礎揭露為主，不另行分別揭露各國終端市場之銷售量。

