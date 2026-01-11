期貨商論壇／黃金期 偏多操作

快訊

經濟日報／ 記者周克威整理

去年底受獲利了結賣壓與交易所提高保證金影響，黃金價格急速回落至月線附近整理，在獲得支撐後，再度緩步上揚。近期則因美軍逮捕委內瑞拉領導人馬杜洛等國際地緣政治衝突加劇影響，市場避險情緒顯著升溫，進一步推動黃金價格攀升。

受「商品指數再平衡」機制的影響，部分大型基金進行結構性調整，導致短線高檔出現震盪。從籌碼需求面來看，中國央行連續14個月增持黃金，12月持續買盤強化官方需求支撐，而全球央行預計2026年淨購買量達950噸，高於先前預測，並已成為黃金價格最強的護盤使者。

地緣政治風險如委內瑞拉局勢、以色列與伊朗對峙升溫、敘利亞空襲等，及美國期中選舉不確定性，將持續刺激避險買盤；聯準會主席鮑爾5月卸任後，新任主席可能採取更寬鬆的貨幣政策，對金價有利，外銀樂觀預測上看5,000~5,400美元。

投資人除可透過實體黃金與基金參與市場外，期交所上市黃金期貨及台幣黃金期貨合約，分一般及盤後交易時段，並同步全球市場的動態，是另一種投資黃金有利的方式。（華南期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

