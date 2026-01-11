聯電 挑價內外20%

快訊

經濟日報／ 記者徐牧民整理

聯電（2303）2025年合併營收2,375.53億元、年增2.26%，改寫歷史次高，近期股價在三大法人進駐下，持續表現強勢。法人預估，2026年晶圓出貨動能將延續，其中22、28奈米估達雙位數成長，挹注營運成長。

法人指出，聯電產能利用率逐漸回穩，除專注於特殊製程的開發，且與英特爾（Intel）合作的12奈米進展良好，預估2027年初開始量產。聯電預期首季仍有淡季影響，晶圓售價仍與客戶協商中，考量成熟製程產業的產能利用率回升且價格趨穩，ASP降幅有限。隨半導體庫存水準健康，對營運恢復成長正向看待，毛利率有望回升。權證發行商建議，看好聯電後市的投資人，可買進價內外20%內、距到期日逾五個月認購權證入手。（兆豐證券提供）

