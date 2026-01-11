期貨商論壇／台積周選 可布局

富邦期貨分析師曹富凱表示，台積電基本面利多持續發酵，在AI題材帶動下，市場風險偏好回溫，美科技股領漲，推升台股短線反彈動能。隨降息預期升溫、資金回流科技成長股，台積電成為盤面關鍵指標。

台積電去年12月營收3,350億元，月減2.5%、年增20.4%，創同期新高，連續六個月單月營收站穩3,000億元以上。受惠AI強勁需求帶動先進製程與先進封裝產能滿載，台積電2025年全年營收首度突破3兆元、達3.8兆元，年增31.6%，再創歷史新高；第4季營收1.04兆元，季增4.8%、年增16.3%，改寫單季新高，也優於原先財測高標。

台積電預計1月15日舉行法說會，法人將聚焦2026年展望、資本支出、AI需求能見度及2奈米製程進展。公司已啟動2奈米量產，今年進入爬坡期，長線競爭優勢持續鞏固。

臺灣期貨交易所於去年12月推出個股周選擇權，首波納入台積電，契約期間短、資金門檻低。對持有台積電現股的投資人而言，可透過掩護性買權策略，賣出價外或價平周買權收取權利金，在參與上漲行情的同時，有效降低持股成本並提升報酬穩定度。（富邦期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）