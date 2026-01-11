聽新聞
全民權證／台光電 二檔耀眼

經濟日報／ 記者黃彥宏整理

銅箔基板（CCL）龍頭台光電（2383）受惠AI伺服器與ASIC晶片需求強勁，產業後市持續看漲。法人指出，隨著輝達新一代Rubin平台規格升級及800G交換器滲透率提升，台光電憑藉高階材料M9的領先優勢，營運正進入獲利評價同步噴發的黃金期。

市場預估，台光電2026年營收將挑戰1,244.5億元，每股稅後純益（EPS）有望從2025年的42元躍升至63.9元以上。外資近期更是頻頻調升目標價，最高已上看2,250元，顯示對其長線成長動能極具信心。權證發行商建議，看好台光電中長期走勢的投資人，可留意長天期的認購權證，操作上宜挑選價內外15%內、剩餘天數逾五個月的商品，以在控制風險的同時，靈活參與護國神山供應鏈的成長行情。（國泰證券提供）

