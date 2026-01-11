聽新聞
華城、台泥 四檔活力旺

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導

台股在高檔之際，觀察到除科技族群外，有部分資金轉入傳產股，華城（1519）、台泥（1101）等上周五（9日）股價逆勢走強上揚。權證發行券商建議，對於相關題材個股偏多投資人，可買進認購權證布局，透過槓桿效果擴大獲利空間。

華城受惠外銷AIDC電力需求瓶頸，加上電網更新需求，內銷則持續受惠強韌電網計畫延續，因此過去一年來始終是投資人關注焦點。為滿足市場需求，華城將逐年新增高毛利中高壓變壓器產能；另華城由於擁有交期優勢，因此法人預期漲價延續趨勢將不受國際大廠產能新增而有所影響。

華城目前AIDC相關在手訂單逾120億元，且未來仍將持續提升。華城受惠強韌電網計畫、美國「星際之門」計畫等帶動需求，加上產能滿載、且新產能增加，成為推升今年獲利成長的關鍵催化劑。

華城目前外銷比重約57%，持續與客戶進行關稅友好協商，客戶普遍願意負擔60%至70%關稅，而2027年後關稅費用已含於訂單合約中，因此關稅主要僅影響2025年及2026年營業費用。

台泥方面，房地產短期雖因政府打房承壓，但受惠公共基建及建廠需求穩定，預期價量持穩。台泥歐洲，去年第3季土耳其及葡萄牙在量持穩及價成長下，獲利貢獻成長至約35億元，未來將受惠歐洲低碳水泥布局，及烏克蘭重建商機，整體量價仍具增長空間。

權證發行商建議，看好華城、台泥相關個股後市的投資人，可選價內外15%以內、距到期天數超過四個月的認購權證介入布局。

華城 台泥 權證

