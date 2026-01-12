半導體、PCB、高速傳輸 亮點

受惠AI需求持續成長，近期國內外股市紛創新高，美股道瓊指數、標普、費城半導體指數率先創高，亞洲股市的日本日經指數、韓國KOSPI聯袂創高、陸股上證指數創逾十年新高。

台灣的加權指數亦持續創高，上周四盤中最高來到30,593點，持續改寫歷史新高價，集中市場市值逾99兆元，已超車法國居全球第七大，合計上市櫃總市值則超過107兆元。

回顧美國最新公布經濟數據，12月ISM製造業PMI為47.9，低於市場預期的48.3，也低於前值的48.2，重要分項指數方面，新訂單指數由47.4上升至47.7，生產指數由51.4下降至51，就業指數由44上升至44.9，供應商交貨指數由49.3上升至50.8，庫存指數由48.9下降至45.2。

12月ISM製造業PMI降至近一年新低，且已連續第十個月低於榮枯線，顯示製造業景氣持續疲弱，其中庫存指數降幅為2024年10月來最快，新訂單指數連續四個月處於萎縮區間，反映企業仍使用現有庫存生產為主，另外價格指數持平於58.5依舊位於較高水準，成本壓力仍明顯，整體顯示美國製造業終端需求仍未出現明顯回溫。

服務業方面，12月ISM服務業PMI為54.4，高於市場預期的52.3，前值為52.6，其中商業活動指數由54.5上升至56，新訂單指數由52.9上升至57.9，就業指數由48.9上升至52。

12月服務業PMI仍保持在榮枯線以上、且創下近一年以來最大增幅，而新訂單及商業活動指數大幅跳升至57.9及56，顯示服務業整體需求延續擴張態勢，然而積壓訂單較11月降幅加快且價格指數雖然回落但水準仍偏高，反映服務業在持續成長的同時，仍面臨一定的成本與通膨壓力。

另外，日前公布的美國第3季實質GDP成長率為4.3%，大幅高於市場預期的3.3%，並創下近二年來最大增幅，其中個人消費支出成長3.5%，對經濟成長率貢獻值2.39個百分點，以過去美國消費與股市表現的歷史經驗來看，美股大漲帶動的財富效果對消費有明顯相關性。

台股方面，8日創30,593點歷史新高後拉回震盪整理，上周五以30,288點作收，在連續大漲創高後，技術指標鈍化，指數和月線的乖離率亦加速擴大，波動放大在所難免，目前台股多方格局強勢，但還是需提防短線技術性拉回。

15日台積電（2330）法說會，關注焦點包括2奈米量產進度、資本支出、後市展望等，本月下旬美國重要科技股陸續公布的財報則是市場關注的另一重點。

2026年AI供應鏈仍將扮演台股企業獲利成長引擎，也是台股持續上漲的關鍵，AI權值股仍是資金匯聚之處，電子從上游半導體到中、下游都有亮點，相關供應鏈仍將維持高速成長，如：台積電及其概念股（特化、半導體耗材、廠務工程等）、記憶體，PCB、BBU、散熱、高速傳輸等。

由於資金集中在電子股，非電子族群雖較無表現，但仍可留意特用化學品、電力、低基期的原物料類股、製鞋，並可伺機布局具有高現金殖利率的個股及指標金融股，另外主動式ETF的選股方向及成分股變動亦可列入參考。（作者是第一金投顧董事長）