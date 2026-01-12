國泰台灣科技龍頭 ETF 績效靚

台積電（2330）法說會前股價勢如破竹，鴻海也傳好消息，AI伺服器出貨持續放量下，雲端網路與相關零組件拉貨動能爆發，2025年全年營收突破8兆元，法人樂觀看待後續績效。觀察1月即將除息的百檔ETF中，以國泰台灣科技龍頭（00881）前二大成分股就是台積電、鴻海占比過半最受矚目，有護國神山台積電加持，也能搭上鴻海今年訂單成長效應。

國泰台灣科技龍頭規模自去年9月以來，一季就成長近25%，最新規模已超過808億元，今年以來短短一周多即狂增超過84億元，公告每受益權單位擬配息2.65元的除息訊息後，近日成交量顯著增長，再掀一波資金行情，參與除息的投資人在農曆過年前就可收到加薪紅包。

國泰台灣科技龍頭經理人蘇鼎宇指出，1月以來隨著外資陸續調高台積電目標價，另一個值得關注的即是鴻海表現，受到AI伺服器出貨暢旺及折疊iPhone等多個利多因素加持，高盛預估未來鴻海營收有望大幅成長，給予極高評價並將其列入優先買進名單，摩根士丹利亦上調鴻海EPS（每股稅後純益）。

國泰台灣科技龍頭追蹤指數精選的成分股中，兩大成分股台積電和鴻海占比即高達50%，從2025整年度國泰台灣科技龍頭報酬率39.15%，遠勝台灣加權總報酬指數的29.47%，即可看出ETF追蹤指數的優異表現。

值得留意的是，國泰台灣科技龍頭追蹤「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet科技龍頭通訊指數」，ETF配息機制為一年兩次，每年1月、8月除息，最近一次即將在1月20日除息，參與配息最後申購日為1月19日，目前官網已公告第一階段預估配息內容，投資人可以留意預計於1月15日公布的第二階段實際配息公告，本次股息將於2月12日過年前發放，預計約27萬股民可受惠。

國泰台灣科技龍頭經理人蘇鼎宇表示，台股今年春節有長達11天的休市，從2月12日開始到2月22日止，金馬年開盤日為2月23日，投資人可以積極把握過年前有望迎來的紅包行情。

有資金需求的民眾，在選擇1月除息的ETF中，應先從產業趨勢選起，優先挑選科技AI類型的ETF，因其為台股市場成長的主要動能，影響ETF除息後的填息力度。

國泰台灣科技龍頭精準聚焦台股國家科技隊，近五日的日均成交量近5萬張，是1月ETF市場中的熱門標的。