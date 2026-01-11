旺矽獨供輝達 CPO 測試設備

輝達於美國消費性電子展（CES 2026）宣布AI平台Rubin量產後，宣告代理式AI（Agentic AI）世代全面到來，AI基建未來可能將需要跨資料中心支援，加快推動資料量連接的共同封裝光學（CPO）市場發展。法人透露，旺矽（6223）獨家打入輝達CPO測試設備供應鏈，將跟隨輝達擴大進攻CPO商機。

CES 2026甫落幕，最受矚目的當屬輝達執行長黃仁勳的前瞻AI演說。他表示，代理式AI系統將會讓具備長期記憶推論能力的生成式AI功能快速發展，並宣布推出以16個伺服器機櫃為單元的Rubin平台AI運算叢集。

由於Rubin平台完整解決方案當中，需要整合多個伺服器機櫃，因此需要用到大量以整合CPO技術的Spectrum-6乙太網路架構，讓跨多個伺服器運算的達到超低延遲，強化GPU運算效能。

業界傳出，旺矽成功打入輝達CPO測試設備市場供應鏈，目前已進入量產出貨階段。隨著輝達持續擴大進攻CPO技術規格升級，對旺矽設備拉貨需求將有望更加強勁。