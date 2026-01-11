快訊

蔡規賴不隨…通信部隊移編回陸軍 「第四軍種」破功

桌球／終結2年男單冠軍荒！ 林昀儒開季第一站登頂喊「沒想到」

就市論勢／記憶體、先進封測 可短打

經濟日報／ 曾炎裕（群益投顧副總裁）

盤勢分析

台積電（2330）本周四（15日）舉行法說會，市場提前出現法說會前押寶行情，推升股價上衝，不僅台灣普通股走勢激昂，ADR也吸引市場買盤，推升台積電市值衝上1.7兆美元，成為全球市值第六大企業，美系外資更將台積電目標價提高至2,330元。

隨著美國科技財報周本周起陸續起跑，市場普遍樂觀期待，去年底喧擾的AI泡沫論被AI基建、實體AI展望取代。

Google母公司字母市值超越蘋果，奪回全球市值二哥地位，象徵資本市場對「AI硬實力」重新定價，不是因為蘋果變差，而是因為Google在AI戰場展現「反擊力」：Gemini 3模型在推理能力與多模態應用上獲得極高評價，瓜分部分ChatGPT市占率。

市場本周同步關注記憶體股法說會，基本面產業展望全面看多，但要留意股價是否利多鈍化。

投資建議

法人面臨拉升部位壓力，買盤集中AI股，AI敘事看好的標的可長期持有；看保守者短線價差操作，不應逆向對作。若所有AI股全面噴出，就可能要減碼因應後面的「多殺多」變數。

短線操作建議包括AI族群、台積電供應鏈、記憶體、先進封測、台塑集團、軍工、證券股等。

AI 台積電 資本市場

延伸閱讀

台指期夜盤創新高 台股上市總市值挑戰100兆元

封測大廠矽品辦馬拉松 展現彰化二林廠將跑出AI新局

最低估的台積電大聯盟股：精材

營收／獲利走升的記憶體封測股─華泰

相關新聞

元山訂單看到年底

車用電子暨散熱廠元山（6275）受惠車用與高階IT需求增溫，訂單能見度直達今年底，並正在評估開拓大陸以外生產基地，擴大全...

聖暉本季展望正向

無塵室機電整合大廠聖暉*（5536）受惠半導體先進製程與AI相關基礎建設需求加溫，2025年合併營收衝上414.82億元...

聯電、漢磊、茂矽 好年冬

台積電在晶圓代工先進製程市場獨霸，成為市場矚目焦點之際，成熟製程代工廠聯電（2303）、漢磊、茂矽也對2026年展望樂觀...

半導體、PCB、高速傳輸 亮點

受惠AI需求持續成長，近期國內外股市紛創新高，美股道瓊指數、標普、費城半導體指數率先創高，亞洲股市的日本日經指數、韓國K...

高盛上調光收發器潛在市場規模 喊買聯亞、全新

外資高盛證券於最新出具的「光通訊產業」報告中指出，隨全球伺服器展望增溫，同步上調光收發器模組潛在市場（TAM）預期，預計...

國泰台灣科技龍頭 ETF 績效靚

台積電（2330）法說會前股價勢如破竹，鴻海也傳好消息，AI伺服器出貨持續放量下，雲端網路與相關零組件拉貨動能爆發，20...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。