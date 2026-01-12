高盛上調光收發器潛在市場規模 喊買聯亞、全新

外資高盛證券於最新出具的「光通訊產業」報告中指出，隨全球伺服器展望增溫，同步上調光收發器模組潛在市場（TAM）預期，預計800G及以上光收發器出貨量於2026-2028年間年複合成長率（CAGR）將達34%，台廠中看好聯亞（3081）、全新等，均給予「買進」評等，未來營運展望樂觀。

高盛將2026年與2027年的AI伺服器隱含AI晶片出貨量分別上調14%、22%。同時，將2027年的ASIC滲透率從原先預估的45%提高至50%，主因人工智慧（AI）基礎設施周期的持續推進，以及晶片平台的多元化發展，且這兩者皆對光收發器的需求產生正面影響。

高盛將全球光收發器2026年與2027年潛在市場規模分別上調43%與46%，其中800G出貨量從原先的3,600萬顆上調至3,800萬顆，1.6T出貨量從原先的500萬顆上調至1,400萬顆。

高盛指出，此次調整主要基於AI伺服器的更新數據，加上對不同模型網路架構的進一步拆解，以及相較於ODM AI伺服器交付時間提前一季的拉貨效應。

高盛認為，目前持續看好全球需求，並預計800G及以上規格的光收發器出貨量在2026至2028年間將以34%的CAGR增長，最終達到9,400萬顆，並進一步推動矽光子的滲透率。

聯亞方面，高盛表示，客戶需求動能強勁，並正積極拓展至新的雲端服務供應商（CSP）以及光收發器模組客戶，公司為關鍵CW雷射器供應商之一，並受惠於產能擴充及InP基板供應轉好，將有顯著受益，成長動能明確。

而全新隨著資料中心對高速連接的需求增加，以及矽光子滲透率的提升，其CW連續波雷射磊晶片營收將持續成長。且為了滿足主要客戶的強勁需求，全新計劃採購更多設備以擴充產能。

最後高盛提醒，後續還需持續觀察重點，包含上游供應鏈的限制，如EML電吸收調製雷射器、CW連續波雷射器等出貨，以及可插拔式封裝轉向NPO近封裝光學，再到CPO共同封裝光學等技術轉移，仍是影響光收發器廠商交付能力的關鍵變數。