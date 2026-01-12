快訊

蔡規賴不隨…通信部隊移編回陸軍 「第四軍種」破功

桌球／終結2年男單冠軍荒！ 林昀儒開季第一站登頂喊「沒想到」

高盛上調光收發器潛在市場規模 喊買聯亞、全新

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導
外資高盛證券預計800G及以上光收發器出貨量，於2026-2028年間CAGR將達34%，台廠中看好聯亞、全新等，均給予「買進」評等。聯合報系資料照
外資高盛證券預計800G及以上光收發器出貨量，於2026-2028年間CAGR將達34%，台廠中看好聯亞、全新等，均給予「買進」評等。聯合報系資料照

外資高盛證券於最新出具的「光通訊產業」報告中指出，隨全球伺服器展望增溫，同步上調光收發器模組潛在市場（TAM）預期，預計800G及以上光收發器出貨量於2026-2028年間年複合成長率（CAGR）將達34%，台廠中看好聯亞（3081）、全新等，均給予「買進」評等，未來營運展望樂觀。

高盛將2026年與2027年的AI伺服器隱含AI晶片出貨量分別上調14%、22%。同時，將2027年的ASIC滲透率從原先預估的45%提高至50%，主因人工智慧（AI）基礎設施周期的持續推進，以及晶片平台的多元化發展，且這兩者皆對光收發器的需求產生正面影響。

高盛將全球光收發器2026年與2027年潛在市場規模分別上調43%與46%，其中800G出貨量從原先的3,600萬顆上調至3,800萬顆，1.6T出貨量從原先的500萬顆上調至1,400萬顆。

高盛指出，此次調整主要基於AI伺服器的更新數據，加上對不同模型網路架構的進一步拆解，以及相較於ODM AI伺服器交付時間提前一季的拉貨效應。

高盛認為，目前持續看好全球需求，並預計800G及以上規格的光收發器出貨量在2026至2028年間將以34%的CAGR增長，最終達到9,400萬顆，並進一步推動矽光子的滲透率。

聯亞方面，高盛表示，客戶需求動能強勁，並正積極拓展至新的雲端服務供應商（CSP）以及光收發器模組客戶，公司為關鍵CW雷射器供應商之一，並受惠於產能擴充及InP基板供應轉好，將有顯著受益，成長動能明確。

而全新隨著資料中心對高速連接的需求增加，以及矽光子滲透率的提升，其CW連續波雷射磊晶片營收將持續成長。且為了滿足主要客戶的強勁需求，全新計劃採購更多設備以擴充產能。

最後高盛提醒，後續還需持續觀察重點，包含上游供應鏈的限制，如EML電吸收調製雷射器、CW連續波雷射器等出貨，以及可插拔式封裝轉向NPO近封裝光學，再到CPO共同封裝光學等技術轉移，仍是影響光收發器廠商交付能力的關鍵變數。

高盛 貨量

延伸閱讀

業績佳且切入矽光子的飆股

鴻海目標價 外資喊到444

高盛：陸2026年 GDP 看增4.8%

AI還稱不上泡沫 高盛：投資人如今與達康時代「差很大」

相關新聞

元山訂單看到年底

車用電子暨散熱廠元山（6275）受惠車用與高階IT需求增溫，訂單能見度直達今年底，並正在評估開拓大陸以外生產基地，擴大全...

聖暉本季展望正向

無塵室機電整合大廠聖暉*（5536）受惠半導體先進製程與AI相關基礎建設需求加溫，2025年合併營收衝上414.82億元...

聯電、漢磊、茂矽 好年冬

台積電在晶圓代工先進製程市場獨霸，成為市場矚目焦點之際，成熟製程代工廠聯電（2303）、漢磊、茂矽也對2026年展望樂觀...

半導體、PCB、高速傳輸 亮點

受惠AI需求持續成長，近期國內外股市紛創新高，美股道瓊指數、標普、費城半導體指數率先創高，亞洲股市的日本日經指數、韓國K...

高盛上調光收發器潛在市場規模 喊買聯亞、全新

外資高盛證券於最新出具的「光通訊產業」報告中指出，隨全球伺服器展望增溫，同步上調光收發器模組潛在市場（TAM）預期，預計...

國泰台灣科技龍頭 ETF 績效靚

台積電（2330）法說會前股價勢如破竹，鴻海也傳好消息，AI伺服器出貨持續放量下，雲端網路與相關零組件拉貨動能爆發，20...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。