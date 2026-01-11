快訊

蔡規賴不隨…通信部隊移編回陸軍 「第四軍種」破功

桌球／終結2年男單冠軍荒！ 林昀儒開季第一站登頂喊「沒想到」

華星光營收連二月創高

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北報導
華星光去年12月與2025年業績均改寫新猷。圖為華星光公司外觀。聯合報系資料照
華星光去年12月與2025年業績均改寫新猷。圖為華星光公司外觀。聯合報系資料照

華星光（4979）公布去年12月合併營收4.21億元，連續二個月創單月新高，推升2025年業績同步攻頂、達43.85億元，年成長27.1%。展望後市，隨著新產能持續開出，以及800G等產品持續放量，公司對今年營運樂觀。

華星光去年12月合併營收4.21億元，月增1.5%，年增19.7%。談到近期業績持續衝高，公司表示，主要受惠AI產業帶動CW Laser需求持續暢旺。

華星光統計，2025年CW Laser出貨量較2024年大增四倍，今年產能將持續倍數成長，預計月產能將從150萬片提升到三、四百萬片，晶圓尺寸也將在今年朝3吋轉移，4吋規格則預計2027年進入量產，隨著轉移成功，生產效率將大幅提升，產出量能將出現指數性成長，帶動公司營收逐月增加。隨著AI技術持續推進，光通訊領域當中，今年800G將超越400G，成為市場主流產品，1.6T也將開始小量出貨，助力華星光2026年營運。

華星光看好，今、明年400G及800G產品出貨都將較繳出倍數成長的成績單，整個CPO市場年複合成長率將達137％，成長潛力巨大。

法人推估，800G產品毛利率超過四成，當800G產品成為主流開始放量，「價漲量增」將帶動華星光獲利急速攀升，進入高速成長期，配合產能持續擴充，看好今年營收、獲利同步成長。

華星光並持續增加客戶，公司先前於法說會透露，客戶群已擴展至三家雲端服務供應商（CSP）。據悉，華星光的客戶包含近期話題火熱的Google，為其應用在張量處理器（TPU）上的800G產品做後段代工，交由聯亞出貨。隨著Google有意開放TPU對外販售，有利華星光出貨同步成長。

華星光 營收

延伸閱讀

全民權證／華星光 兩檔帶勁

10檔多頭排列股 領軍衝鋒

華星光法說會利多加持 股價創新高

華星光 兩檔放閃

相關新聞

元山訂單看到年底

車用電子暨散熱廠元山（6275）受惠車用與高階IT需求增溫，訂單能見度直達今年底，並正在評估開拓大陸以外生產基地，擴大全...

聖暉本季展望正向

無塵室機電整合大廠聖暉*（5536）受惠半導體先進製程與AI相關基礎建設需求加溫，2025年合併營收衝上414.82億元...

聯電、漢磊、茂矽 好年冬

台積電在晶圓代工先進製程市場獨霸，成為市場矚目焦點之際，成熟製程代工廠聯電（2303）、漢磊、茂矽也對2026年展望樂觀...

半導體、PCB、高速傳輸 亮點

受惠AI需求持續成長，近期國內外股市紛創新高，美股道瓊指數、標普、費城半導體指數率先創高，亞洲股市的日本日經指數、韓國K...

高盛上調光收發器潛在市場規模 喊買聯亞、全新

外資高盛證券於最新出具的「光通訊產業」報告中指出，隨全球伺服器展望增溫，同步上調光收發器模組潛在市場（TAM）預期，預計...

國泰台灣科技龍頭 ETF 績效靚

台積電（2330）法說會前股價勢如破竹，鴻海也傳好消息，AI伺服器出貨持續放量下，雲端網路與相關零組件拉貨動能爆發，20...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。