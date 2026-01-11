華星光營收連二月創高

華星光（4979）公布去年12月合併營收4.21億元，連續二個月創單月新高，推升2025年業績同步攻頂、達43.85億元，年成長27.1%。展望後市，隨著新產能持續開出，以及800G等產品持續放量，公司對今年營運樂觀。

華星光去年12月合併營收4.21億元，月增1.5%，年增19.7%。談到近期業績持續衝高，公司表示，主要受惠AI產業帶動CW Laser需求持續暢旺。

華星光統計，2025年CW Laser出貨量較2024年大增四倍，今年產能將持續倍數成長，預計月產能將從150萬片提升到三、四百萬片，晶圓尺寸也將在今年朝3吋轉移，4吋規格則預計2027年進入量產，隨著轉移成功，生產效率將大幅提升，產出量能將出現指數性成長，帶動公司營收逐月增加。隨著AI技術持續推進，光通訊領域當中，今年800G將超越400G，成為市場主流產品，1.6T也將開始小量出貨，助力華星光2026年營運。

華星光看好，今、明年400G及800G產品出貨都將較繳出倍數成長的成績單，整個CPO市場年複合成長率將達137％，成長潛力巨大。

法人推估，800G產品毛利率超過四成，當800G產品成為主流開始放量，「價漲量增」將帶動華星光獲利急速攀升，進入高速成長期，配合產能持續擴充，看好今年營收、獲利同步成長。

華星光並持續增加客戶，公司先前於法說會透露，客戶群已擴展至三家雲端服務供應商（CSP）。據悉，華星光的客戶包含近期話題火熱的Google，為其應用在張量處理器（TPU）上的800G產品做後段代工，交由聯亞出貨。隨著Google有意開放TPU對外販售，有利華星光出貨同步成長。