宏碁旗下老虎隊拚績增雙位數

經濟日報／ 特派記者吳凱中／新德里11日電

宏碁（2353）PC本業面臨記憶體缺貨漲價挑戰，旗下子公司「老虎隊」仍持續成長。

宏碁泛亞營運總部總經理侯知遠11日表示，包含伺服器廠安圖斯、維修及服務商海柏特，以及專注智慧家電品牌的宏碁智新，今年都會持續擴張印度及東南亞市場，相關子公司都以2026年營收繳出雙位數成長成績單為目標。

記憶體缺貨漲價成為2026年PC業者最大「夢靨」，多數研調機構皆看淡今年需求，在此情況下，品牌廠新事業比重愈高，愈有機會度過這波困局。

安圖斯去年下旬登錄興櫃，預定接下來轉上市櫃。安圖斯總經理李占傑表示，該公司三大優勢是高度客製化、自研的AI軟體技術及在地完整服務；從產品面來看，安圖斯2026年將逐步推出AI伺服器新品，之後穩步過渡到輝達最新算力平台Vera Rubin伺服器。

海柏特總經理林俊男指出，持續多國、多品牌、多品項的「三多策略」，接下來也要進軍印度市場，後續還會進入更多亞太區國家。此外，海柏特展開投資併購，已投資一家馬來西亞廠商，取得兩成股權，對方主攻B2C生意，與海柏特以B2B互補，接下來公司會尋找更多投資併購機會。

宏碁智新總經理高國書表示，目前家電事業八成營收來自海外，印度為重點區域，印度市場已占家電業務一半營收。今年除了在印度銷售大型家電，也開始推進冷氣業務，預期相關新品將成為業績新動能。

印度 智慧家電 總經理

