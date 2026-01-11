宏碁奪印度大型標案 記憶體漲價將是 PC 市場最大變數

宏碁（2353）泛亞營運總部總經理侯知遠11日表示，記憶體價格暴漲，導致品牌廠不得不調漲PC售價因應，「PC市場買氣肯定因而下滑」。不過，宏碁已在印度拿到大型標案，將在上半年陸續實現，有望帶動商用業務逐步回溫。

侯知遠坦言，「記憶體一天一個價，而且每個月上漲」，是PC市場最大變數，宏碁與供應商合作，盡可能拿到記憶體貨源，惟受記憶體價格大漲影響，今年上半年PC市況仍看不清楚，只能小心應對。

記憶體漲價除了直接影響消費性市場需求外，對商用標案報價也產生衝擊。侯知遠分析，主因商用報價之前是持續供應一至二年的產品，但現在記憶體價格飆漲，使得宏碁成本難以控制，只能回去跟客戶或政府重新議價，希望能取得諒解，但有這種情況的案子不多。

宏碁年度電競盛事「Predator League」邁入第七屆，並於印度新德里舉行2026亞太總決賽，爭奪Predator Shield掠奪者盾牌和40萬美元的獎金池，侯知遠出席亞太總決賽現場並受訪，釋出以上訊息。

宏碁泛亞區2025年第4季營收年增6%，香港、南韓、越南、新加坡及菲律賓業績皆有兩成以上增幅；2025全年來看，泛亞區營收年增4%，南韓、新加坡、越南、香港及泰國業績表現突出。

侯知遠分析，整體PC產業2025年營收大約成長5%至7%，宏碁泛亞區表現低於均值，主因印度、印尼及菲律賓商用業務下滑影響，反映東南亞政局動盪，不少標案遞延或取消的衝擊。

2025全年宏碁泛亞區商用營收比重達37%，相較過往幾年平均水準45%下滑。不過，侯知遠指出，宏碁去年底在印度拿到教育領域「超級大案」，將於今年上半年陸續實現，期盼宏碁泛亞區商用業務逐步回溫。

從產品業務面來看，截至2025年11月，以消費性產品來看，宏碁筆電、電競筆電在泰國、菲律賓取得龍頭地位，在菲律賓消費性桌機領域亦為冠軍。商用市場方面，宏碁在教育領域菲律賓、印尼及印度三國皆為龍頭廠商；至於政府標案，除菲律賓站穩冠軍寶座外，印尼、印度皆在當地取得第二名。