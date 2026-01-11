快訊

憶曹西平惜物「打包剩的便當」許效舜哽咽：好捨不得他

在美國找到家鄉味！4位台積電女工程師一吃驚豔 暖幫餐廳架設團購網

議員暴動高喊「美國去死」！伊朗議長警告川普：若遭攻擊 會襲美軍這基地

永冠營收／去年12月營收7.02億元 月減4.9%、年減13.4%

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
永冠台北辦公室。記者籃珮禎攝影
永冠台北辦公室。記者籃珮禎攝影

永冠-KY（1589）公告2025年12月合併營收7.02億元，月減4.9%，年減13.4%。其中12月出貨噸數為1萬6,251噸，月減6.6%，年減8.1%。展望2026，全年出貨目標將設定為21萬噸以上。

永冠-KY去年第4季合併營收20.82億元，季減0.6%，年減5.2%。單季度出貨噸數為4萬7,951 噸，季增2.1%，年減3.5%。累計2025年全年合併營收為79.27億元，年增10.1%。出貨噸數為17萬8,699噸，年減9.7%。

永冠-KY說明指出，2025年再生能源類、注塑機類及產業機械營收分別為43.16億元、14.92億元與21.19億元，2025年再生能源類較前年同期成⾧32.8%；注塑機類及產業機械營收則是分別年減14.9%、及年減3.6%。

永冠-KY 營收 再生能源

延伸閱讀

逸達去年12月營收約1,411萬元 月增8.9 %、年減6.5% 全年營收增3.01%

華碩2025年營收年增26% 宏碁2025年合併營收年增4%

金山電2025年合併營收年增8% 攀歷史次高

上銀去年12月合併營收 年月雙增

相關新聞

宏正機櫃貢獻業績亮眼

宏正自動科技（6277）昨（9）日公布，受惠於機櫃專案持續出貨，機櫃貢獻營收年增高達203%，推升2025年12月營收4...

研華2025年營收年增18% 同步締新猷

研華（2395）昨（9）日公布2025年12月合併營收為59.85億元，月增1.1%、年增11.6%；第4季營收179....

振樺電砸5.9億投資誠拓興業

工業電腦廠振樺電（8114）昨（9）日公告，擬以不高於5.92億元投資誠拓興業，取得股權49.375%，主要作為長期投資...

華碩2025年營收年增26% 宏碁2025年合併營收年增4%

華碩（2357）昨（9）日公布2025年12月集團營收697.11億元，月增4.2%、年增43.6%；第4季集團營收為2...

國巨去年12月、去年業績 寫兩個新高

被動元件大廠國巨昨（7）日公告2025年12月營收為123.51億元，月增0.7%、年增29.7%，刷新單月歷史新高；全...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。