永冠營收／去年12月營收7.02億元 月減4.9%、年減13.4%
永冠-KY（1589）公告2025年12月合併營收7.02億元，月減4.9%，年減13.4%。其中12月出貨噸數為1萬6,251噸，月減6.6%，年減8.1%。展望2026，全年出貨目標將設定為21萬噸以上。
永冠-KY去年第4季合併營收20.82億元，季減0.6%，年減5.2%。單季度出貨噸數為4萬7,951 噸，季增2.1%，年減3.5%。累計2025年全年合併營收為79.27億元，年增10.1%。出貨噸數為17萬8,699噸，年減9.7%。
永冠-KY說明指出，2025年再生能源類、注塑機類及產業機械營收分別為43.16億元、14.92億元與21.19億元，2025年再生能源類較前年同期成⾧32.8%；注塑機類及產業機械營收則是分別年減14.9%、及年減3.6%。
