麗豐-KY 12月合併營收3.8億元 月增8.19％、年增10.90％

麗豐-KY（4137）近日公布2025年12月合併營收3.88億元，月增8.19％、年增10.90％；累計2025年第4季合併營收11.03億元，季增7.56％、年增7.33％。隨著麗豐-KY啟動品牌化經營、加盟體系優化與費用結構調整後，營運表現逐步走出2024年低潮，展現出已由底部回升、逐季改善的趨勢，重回穩定成長軌道。

麗豐-KY表示，在持續推出符合市場需求之優良產品與提升品牌形象度的帶動下，加上第4季傳統消費旺季效應發酵，創造旗下中國主營通路克麗緹娜的消費動能增加，帶動旗下明星商品「五大金剛」維持穩定出貨，12月遞出近24個月以來單月營收次高的好成績！達成2025年「逐季走高"的目標」，亦可見整體消費市場需求並非消失，而是回歸理性後，重新集中至具備品牌力與服務深度的美容體系，為集團2026年營運表現奠定良好基礎。

主營運品牌克麗緹娜近期三度入選《福布斯中國》第三屆「美業品牌100強」，成為連續獲獎的美容連鎖標竿企業，顯見克麗緹娜在市場表現、品牌積墊與未來潛能上的綜合實力備受高度肯定與信賴。麗豐-KY表示，「當產業由流量競爭回歸品牌與創新價值，克麗緹娜以科研力、服務力與公益力『三輪驅動』的經營模式，在市場規模持續擴大的背景下，具備產品力、服務深度與數位化能力的品牌，將更有機會在競爭中脫穎而出，並轉化為穩定且可延續的營運動能。」

展望2026年，麗豐-KY維持審慎樂觀看法，將由調整期正式邁入成長推進期，以「聚焦門店經營」為核心主軸，強化門店經營健康度與盈利能力，打造營運效率佳、店均業績成長之成功門店模型，啟動高品質展店計畫，在市場汰弱留強階段擴大品牌連鎖覆蓋率，並以「產品力 × 數位營運力」作為雙核驅動，持續聚焦高功效、具科研驗證的中高端護膚解決方案，強化明星系列放量與新品接續節奏。

營運端則全面深化AI與數位工具於門店管理、會員經營與行銷轉化的應用，讓每一家門店具備更高的客源轉化率與營收可預期性，進一步放大單店產出效益，為公司營運正式重返成長軌道奠定關鍵一年。