和碩營收／2025年1.11兆元 年減0.73%

和碩（4938）9日公布2025年12月營收998.94億元，月減1.87%，年減2.49%；第4季營收3,195.21億元，季增23.91%，年減2.29%；2025年全年營收1.11兆元，年減0.73%。 和碩看好2026年伺服器業務將顯著成長，可望帶動整體營收和獲利率持續改善。

和碩2025年12月筆電出貨90至95萬台，月增30.3%，年增23.3%；第4季出貨約240萬台，季對季持平，年增23.6%；2025全年出貨約900萬台，年增12.5%。儘管2025年電子產品營收疲軟，但和碩近年開始將目光轉向伺服器市場，與多家雲端服務供應商（CSP）合作，計劃在台灣及美國擴大伺服器生產。

和碩看好2026年伺服器出貨量將大幅增加，消費電子產品將因新遊戲機的推出而獲得增長，有機會帶動整體營收回升。