快訊

1夫多妻男偷拍千部不雅片獲利千萬 日警還搜出「洗腦手冊」囚禁少女

新聞幕後／是數學題不是政治題 侯友宜堅持不跟進營養午餐免費

宏都拉斯女議員受訪…突遭「爆炸裝置擊頭」重傷 驚悚瞬間被拍下

和碩營收／2025年1.11兆元 年減0.73%

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

和碩（4938）9日公布2025年12月營收998.94億元，月減1.87%，年減2.49%；第4季營收3,195.21億元，季增23.91%，年減2.29%；2025年全年營收1.11兆元，年減0.73%。 和碩看好2026年伺服器業務將顯著成長，可望帶動整體營收和獲利率持續改善。

和碩2025年12月筆電出貨90至95萬台，月增30.3%，年增23.3%；第4季出貨約240萬台，季對季持平，年增23.6%；2025全年出貨約900萬台，年增12.5%。儘管2025年電子產品營收疲軟，但和碩近年開始將目光轉向伺服器市場，與多家雲端服務供應商（CSP）合作，計劃在台灣及美國擴大伺服器生產。

和碩看好2026年伺服器出貨量將大幅增加，消費電子產品將因新遊戲機的推出而獲得增長，有機會帶動整體營收回升。

營收 和碩

延伸閱讀

宏碁營收／2025年2756.42億元、年增4.1% 創疫​後同期新高

台企銀獲利連4年攀新高 2025年自結稅後純益122億元、EPS 1.26元

緯穎去年EPS 275.06元

基金操盤手／瞄準AI族群 創造高勝率

相關新聞

聯發科營收／去年5,959億元、年增12.3％ 創歷史新高

聯發科（2454）於9日公布去年12月業績，達512.66億元，月增近一成，帶動全年業績來到5,959.65億元，年增1...

華邦電去年12月營收年增逾五成近百億元 去年10及11月賺進逾20億元

華邦電今（9）日公布自結數據，2025年12月含新唐科技等子公司在內的合併營收為97.7億元，月增加13.22%，年增5...

文曄營收／去年1.17兆元創新高 首破兆元大關

半導體通路大廠文曄（3036）於9日公布去年12月業績，雖然月減逾一成，但去年第4季業績仍超標，創單季新高，且全年業績表...

精誠營收／2025年439億元 連十年創新高

精誠資訊（6214）9日公布2025年12月合併營收為45.57億元，較去年同期成長23.88%，創下歷史次高；全年累計...

研華營收／2025年708億元、年增18.5% 再締新猷

研華（2395）9日公布2025年十二月份合併營收為59.85億元，年增11.35%。2025年全年營收達708.82億...

寒流中逆風突圍！記憶體族群急凍 廣穎為何能帶量觸及漲停？

記憶體族群9日風雲變色，南亞科（2408）、華邦電（2344）等權值指標因短線漲幅過大，同步遭主管機關「關禁閉」列入處置...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。