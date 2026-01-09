快訊

1夫多妻男偷拍千部不雅片獲利千萬 日警還搜出「洗腦手冊」囚禁少女

新聞幕後／是數學題不是政治題 侯友宜堅持不跟進營養午餐免費

宏都拉斯女議員受訪…突遭「爆炸裝置擊頭」重傷 驚悚瞬間被拍下

崇越營收／去年12月64.8億元創新高 月成長12.9%

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
崇越捐贈清華半導體學院，圖為崇越董事長潘重良（左）、前台積電研發副總經理清華大學半導體研究學院院長林本堅、崇越集團副董事長暨崇越科技永續長賴杉桂（右）。記者尹慧中／攝影
崇越捐贈清華半導體學院，圖為崇越董事長潘重良（左）、前台積電研發副總經理清華大學半導體研究學院院長林本堅、崇越集團副董事長暨崇越科技永續長賴杉桂（右）。記者尹慧中／攝影

崇越（5434）9日公布 12 月營收達 64.8 億元，創新高，月成長 12.9%，較去年同期成長 18.9%，累計去年全年營收為 675.84 億元，年增 18.6%，同步改寫新高。

此外，崇越日前宣布捐贈三座半導體模型予國立清華大學半導體研究學院，該捐贈並於協助教學展示與研究推廣，以及未來五年崇越預計每年投入300萬元贊助清華半導體學院。當時身為清華大學半導體研究學院院長的林本堅指出，清華半導體學院整合清華教學與研究資源，以打造「國際領先的半導體研究重鎮」為目標。面對全球半導體技術快速迭代、跨領域整合與供應鏈競爭升高，此次攜手崇越科技，有助加速推動產學協作，增強台灣在先進製程與材料領域的人才與研究能量。

崇越科技董事長潘重良並說，半導體材料雖然微小，但往往是推進一個製程世代、甚至改寫技術路線的關鍵。因此，未來五年，崇越科技預計每年投入300萬元贊助清華半導體學院，期待未來與清華半導體學院於材料開發、製程技術研發能有更深入的合作，進一步強化台灣的半導體自主創新能力。

崇越科技董事長潘重良（左）與清華半導體研究學院院長－被譽為「浸潤式微影之父」的林本堅博士（右）共同簽署合作意向書，宣布雙方將展開更深度的產學鏈結，攜手培育下一代高階半導體科技人才。記者蘇健忠／攝影
崇越科技董事長潘重良（左）與清華半導體研究學院院長－被譽為「浸潤式微影之父」的林本堅博士（右）共同簽署合作意向書，宣布雙方將展開更深度的產學鏈結，攜手培育下一代高階半導體科技人才。記者蘇健忠／攝影

半導體 崇越科技

延伸閱讀

AI泡沫要爆了？專家搖頭「不只台積電在賺」：看好6檔供應鏈黑馬吃紅利

上海港集裝箱吞吐量 再創新高

115學年3校學士後醫招生 中山、清華、中興各提供30名公費生名額

台大祭7種彈性薪資方案 逾1千名教授獲加薪、總金額達6.2億

相關新聞

聯發科營收／去年5,959億元、年增12.3％ 創歷史新高

聯發科（2454）於9日公布去年12月業績，達512.66億元，月增近一成，帶動全年業績來到5,959.65億元，年增1...

華邦電去年12月營收年增逾五成近百億元 去年10及11月賺進逾20億元

華邦電今（9）日公布自結數據，2025年12月含新唐科技等子公司在內的合併營收為97.7億元，月增加13.22%，年增5...

文曄營收／去年1.17兆元創新高 首破兆元大關

半導體通路大廠文曄（3036）於9日公布去年12月業績，雖然月減逾一成，但去年第4季業績仍超標，創單季新高，且全年業績表...

精誠營收／2025年439億元 連十年創新高

精誠資訊（6214）9日公布2025年12月合併營收為45.57億元，較去年同期成長23.88%，創下歷史次高；全年累計...

研華營收／2025年708億元、年增18.5% 再締新猷

研華（2395）9日公布2025年十二月份合併營收為59.85億元，年增11.35%。2025年全年營收達708.82億...

寒流中逆風突圍！記憶體族群急凍 廣穎為何能帶量觸及漲停？

記憶體族群9日風雲變色，南亞科（2408）、華邦電（2344）等權值指標因短線漲幅過大，同步遭主管機關「關禁閉」列入處置...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。