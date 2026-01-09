崇越營收／去年12月64.8億元創新高 月成長12.9%

崇越（5434）9日公布 12 月營收達 64.8 億元，創新高，月成長 12.9%，較去年同期成長 18.9%，累計去年全年營收為 675.84 億元，年增 18.6%，同步改寫新高。

此外，崇越日前宣布捐贈三座半導體模型予國立清華大學半導體研究學院，該捐贈並於協助教學展示與研究推廣，以及未來五年崇越預計每年投入300萬元贊助清華半導體學院。當時身為清華大學半導體研究學院院長的林本堅指出，清華半導體學院整合清華教學與研究資源，以打造「國際領先的半導體研究重鎮」為目標。面對全球半導體技術快速迭代、跨領域整合與供應鏈競爭升高，此次攜手崇越科技，有助加速推動產學協作，增強台灣在先進製程與材料領域的人才與研究能量。