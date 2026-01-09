振樺電砸5.9億投資誠拓興業
工業電腦廠振樺電（8114）昨（9）日公告，擬以不高於5.92億元投資誠拓興業，取得股權49.375%，主要作為長期投資。
誠拓興業初期為研發銷售建築用螺絲與工具，後轉型發展安全防墜落器具的研發、製造與銷售，產品包含全身式安全帶、掛繩、防墜器等，以提供勞工安全工作環境為目標。
從事條碼標籤機設計、碳帶及製造的科誠也在昨日公告，接獲誠拓興業來函，將自1月13日至2月4日，以每股82元，公開收購科誠40%-100%股權，最低收購1,275萬1,200股（占已發行股份總數約40%），最高為3,187萬8,000股（100%已發行股份總數），以科誠9日收盤價73.8元計算，溢價約11.1%，全額收購金額約26.13億元。換言之，若振樺電投資誠拓興業，且誠拓興業全額收購科誠，振樺電將間接持有科誠近半股權。
振樺電之前指出，2025年上半年營收遠超過下半年，預期2026年可望恢復正常，上、下半年呈現四比六。其中半導體AI測試設備仍將延續動能，長期目標維持「每兩年營收移動平均成長」。
