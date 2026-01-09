華碩2025年營收年增26% 宏碁2025年合併營收年增4%

華碩（2357）昨（9）日公布2025年12月集團營收697.11億元，月增4.2%、年增43.6%；第4季集團營收為2,029億元，年成長逾三成；全年營收7,389.07億元，年增26%。2025年12月、第4季營收均為歷史次高。

宏碁公布2025年12月單月合併營收285.4億元，月增16%、年增16.4%；第4季自結營收743.73億元，年增12.7%；全年合併營收2,756.42億元，年增4.1%。

宏碁表示，筆記型電腦去年12月營收年增16.5%、第4季營收年增11.6%、全年營收年增3.1%。桌上型電腦12月營收年增25.1%，第4季營收年增23.1%，全年營收年增6.8%。電競及遊戲相關產品及業務12月營收年增23%、第4季營收年增29.5%、全年營收增11.3%。

華碩去年12月品牌營收659億元，年成長54%；第4季品牌營收為1,898億元，年成長35%；2025年全年集團品牌營收為6,889億元，年成長26%。

華碩表示，2025年12月與第4季營收創下歷史次高，受益於伺服器、電競與商用電腦的營收增長，顯示華碩在電競與消費市場居於領導地位，亦擴大在企業領域的成長。